Pour les Prime Day, le « meilleur casque Bluetooth » de Frandroid baisse de prix

Noté 9 sur 10 par la rédaction de Frandroid, le Sony WH-1000XM4 se positionne comme l'un des meilleurs casques à réduction de bruit active du marché. À l'occasion des Prime Day, son prix chute et passe à 249 euros.

Sorti il y a trois ans maintenant, le Sony WH-1000XM4 reste le premier casque audio Bluetooth recommandé par la rédaction de Frandroid. Pourquoi ? Eh bien parce que ses caractéristiques n’ont que très peu vieilli et il ne souffre aucunement de la comparaison avec des modèles plus récents.

Surtout, son prix ne cesse de diminuer d’année en année. Lancé à 379 euros en 2020, son tarif est de seulement 249 euros actuellement à l’occasion des Prime Day d’Amazon. Une excellente affaire à saisir jusqu’au 12 juillet et réservée aux abonnés Amazon Prime.

Le Sony WH-1000XM4 en bref :

un son chaleureux et de qualité ;

une réduction de bruit active puissante et personnalisable ;

une autonomie généreuse d’environ 30 heures.

Le tarif préférentiel des Prime Day est valable sur tous les coloris du Sony WH-1000XM4 : le noir, le bleu marine et l’argent.

Le Sony WH-1000XM4 : la qualité du son avant tout

Si le Sony WH-1000XM4 fait partie des casques audio de référence, c’est d’abord grâce à la qualité de sa restitution sonore. À la différence de Bose, Sony ici ne recherche pas un son neutre et équilibré. À la place, le constructeur japonais met l’accent sur les fréquences graves et médiums, afin de proposer une expérience chaleureuse et flatteuse pour les oreilles.

Du côté des codecs audio, le Sony WH-1000XM4 assure une compatibilité avec le SBC, le AAC et le LDAC. On retrouve également la connexion Bluetooth multipoint, qui permet de se connecter à plusieurs appareils simultanément. Vous n’aurez pas besoin de vous déconnecter de votre smartphone pour profiter du son sur votre ordinateur.

Une réduction de bruit pour se couper du monde

Une telle qualité sonore n’est rien si le moindre bruit environnant vient perturber l’écoute. Heureusement, le casque Sony WH-1000XM4 profite d’une réduction de bruit active particulièrement efficace. Elle était d’ailleurs la meilleure du marché en 2020. Les bruits sourds du métro ou les voix sont très bien annulées par le casque.

La réduction de bruit active est largement paramétrable par la très bonne application mobile compagnon du Sony WH-1000XM4. Depuis celle-ci, vous pouvez choisir la puissance de la réduction et par ailleurs sélectionner différents modes de filtration. L’option de concentration sur les voix vous permet d’entendre les discussions, tout en filtrant le brouhaha ambiant. Un mode très pratique pour le travail en open space.

Côté design, enfin, Sony a fait de nombreux efforts. Le Sony WH-1000XM4 est un casque fermé de format circum-aural, aux oreillettes très confortables. On apprécie particulièrement que sa connectique de recharge soit en USB Type-C. C’est en plus un casque pliable (et fourni avec une pochette de rangement) que l’on peut facilement emporter et transporter en voyage.

