Roborock Q7 Max+ : Amazon lave le prix de cet aspirateur-robot pendant les Prime Day

Le Roborock Q7 Max+ est le flagship, l'appareil haut de gamme de référence, de la marque Roborock. Cet excellent aspirateur-robot doté d'une station de vidage voit son prix tomber à 579 euros pendant les deux prochains jours.

Si vous en avez ras le bol de perdre du temps à faire le ménage, et de passer l’aspirateur en particulier, le moment est peut-être venu d’adopter un aspirateur robot. Ces petits appareils à la pointe de la technologie sont de véritables fées du logis capable de nettoyer votre appartement de fond en comble sans que vous ayez à lever le petit doigt. Mieux, certains modèles, à l’instar du Roborock Q7 Max+, sont même capables de passer la serpillère et de vider leur bac à poussière tout seul.

Le Roborock Q7 Max+ en bref :

aspiration 4 200 Pa pour un nettoyage impeccable ;

serpillère avec 300 gr de pression constante ;

système de navigation LIDAR ;

station de recharge et de vidange pour sept semaines de tranquillité.

Pour toute la durée des Prime Day (soit deux jours), Amazon vous propose de découvrir le Roborock Q7 Max+ et sa station de vidange à 579 euros. Un excellent prix quand on sait que son prix de lancement en 2022 était de 759,99 euros.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le Roborock Q7 Max+. Le tableau s’actualise automatiquement.

Un aspirateur robot qui nettoie de fond en comble

La première chose que l’on demande à un aspirateur robot, et à un aspirateur tout court… c’est de nettoyer. Et de ce côté-là, le Roborock Q7 Max+ se positionne franchement dans le haut du panier. Son moteur d’aspiration capable de développer une puissance de 4 200 Pa est capable de se charger de la plupart des déchets et autres poussières. Une serpillère vient compléter le processus de nettoyage pour désincruster les taches les plus tenaces. Comment ? Eh bien grâce à l’application constante d’une pression de 300 gr sur les sols nettoyés.

Mais le véritable atout de cet aspirateur pour ne laisser passer aucune saleté provient sans conteste son système de navigation dernier cri. Grâce à une batterie de capteurs et la technologie LIDAR PreciSense, le Roborock Q7 Max+ est capable de cartographier votre logement pour identifier les pièces et les surfaces, et ainsi planifier une routine de nettoyage optimale. Il est même capable d’identifier la nature des sols (parquet, moquette, tapis) et d’adapter son aspiration ou le passage de la serpillère.

Une station d’accueil qui fait toute la différence

Si le Roborock Q7 Max+ se positionne déjà comme un excellent aspirateur robot en raison de ses prestations en matière de nettoyage, c’est sa station d’accueil qui lui permet de se démarquer de la concurrence. Pourquoi ? Tout simplement parce que les modèles équipés de station d’accueil sont généralement proposés aux alentours de 1 000 euros, là où le Q7 Max+ est disponible pour 579 euros. Un argument tarifaire de poids, surtout lorsque l’on voit les avantages que procure ce type de dispositif.

Nommée Auto-Empty Dock Pure, cette station agit en premier lieu comme un dock de chargement, histoire que votre aspirateur puisse faire le plein d’énergie entre deux sessions de ménage. Mais ce n’est pas là son seul avantage puisqu’elle possède aussi un large bac à poussière (2,5 litres) pour accueillir le fruit du nettoyage de votre Roborock pendant environ 7 semaines. Mieux, ce sac étant hermétique, il vous protégera des poussières et autres allergènes, pour une maison plus saine.

Amazon Prime Day 2023, c’est quoi ?

Le Prime Day est un événement propre à Amazon, où l’on trouve de nombreuses promotions sur des milliers de produits, exclusif aux abonnés Prime. Cette année, l’événement se déroule du 11 au 12 juillet 2023, soit deux jours de festivités pour s’équiper à petit prix.

Comment profiter des bons plans du Prime Day ?

Afin de pouvoir profiter des offres de Prime Day, il faut être membre Amazon Prime (ce qui permet d’accéder notamment à la livraison express gratuite et à Prime Video). L’abonnement est disponible sous plusieurs modèles :

Les meilleures promotions du Prime Day sont là !

Les Prime Day durent seulement 48 heures et de nombreuses ventes flash seront proposées durant l’événement avec des stocks parfois très réduits. Pour être sûr de ne rien manquer, voici quelques astuces pour recevoir en premier les offres sélectionnées par la rédaction de Frandroid (100 % garantie sans spam) :

Nous suivre sur notre compte Twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel).

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux soldes d’été 2023.

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.