Prime Day : Samsung casse le prix de ce SSD 2 To pourtant très solide

Pour les Prime Day, le SSD T7 d'une capacité de 2 To de Samsung est à petit prix. Un espace de stockage accessible et surtout compatible avec de nombreux systèmes d’exploitation.

De toute la gamme de SSD de Samsung, c’est la gamme T7 qui se démarque à l’occasion des Prime Day. Ce SSD externe de 2 To voit ainsi son prix fondre et passer sous la barre des 125 euros.

Le SSD Samsung T7 en bref :

Une capacité de stockage de 2 To ;

une vitesse de lecture jusqu’à 1050 Mo/s ;

une compatibilité multi-OS (iPad, Windows, Mac, etc.)

Habituellement vendu 292,40 euros sur Amazon, le Samsung T7 de 2 To affiche pour les prochains jours un tarif de 119 euros. Une remise de 173,40 euros qui lui permet d’être l’un des SSD les plus abordables du moment. À condition d’être abonné à Amazon Prime.

Un SSD compact ET résistant

Le Samsung T7 profite d’une coque en aluminium, ce qui le rend plus résistant (aux chocs et aux aléas de la vie) qu’un SSD en plastique. Il ne craint donc pas les petits chocs lorsqu’il se glisse dans un sac à dos, c’est un bon disque SSD à emmener en voyage. D’autant que ses petites dimensions, 85 × 57 × 8 mm, et son poids de 58 grammes, en font un SSD très simple à transporter.

Sur la tranche, on trouve un port USB Type-C USB 3,2 Gen 2 (10 Gb/s). Le SSD T7 est fourni avec un câble USB Type-C vers Type-C.

Des performances constantes

Son prix bradé ne fait pas du SSD T7 un périphérique au rabais. Les performances sont au rendez-vous puisque ce SSD est capable d’atteindre une vitesse de 1 050 Mo/s en lecture et 1 000 Mo/s en écriture. Autant dire que le transfert de fichiers volumineux, comme les vidéos avec une définition 8K, se font très rapidement. Et avec 2 To de stockage, vous ne manquerez pas d’espace pour stocker vos films ou jeux vidéo.

L’un des avantages du SSD T7 est sa compatibilité avec la plupart des systèmes d’exploitation. Il peut ainsi être supporté par les OS à partir de Windows 7, de macOS 10.10 Yosemite et d’Android 5.1. Une fois connecté, le SSD est rapidement détecté.

L’ultime force du SSD T7 est sa sécurité. Il intègre une solution de chiffrement des données via un système de double partitions. Sur une petite partition accessible seulement en lecture se trouve le logiciel de chiffrement ou déchiffrement. Il est possible de configurer un mot de passe afin de protéger l’accès aux données stockées. Lorsque que le SSD est ouvert sur un autre ordinateur que le vôtre, celui-ci demandera ledit mot de passe pour accéder au contenu stocké.

