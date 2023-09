Seulement 115 €, c’est le super prix de cette tablette Lenovo avec écran 2K

La Lenovo Xiaoxin Pad (2022) partage beaucoup de points communs avec la Lenovo Tab P11, que l'on connaît mieux. Mais si la première parvient à se démarquer, c'est grâce à son prix, qui est plus intéressant. Surtout en ce moment, puisqu'elle est proposée à 115 euros au lieu de 188 euros sur AliExpress.

Si la Lenovo Xiaoxin Pad (2022) est une tablette que l’on retrouve surtout sur le marché chinois, en réalité, il s’agit d’une version quasi identique de la Lenovo Tab P11, que l’on apprécie bien chez nous. Malgré quelques différences avec sa voisine, la Xiaoxin Pad est une bonne alternative à choisir si l’on souhaite acquérir une tablette efficace, mais surtout très abordable. C’est d’ailleurs encore plus le cas en ce moment puisqu’il est possible de la trouver à moins de 120 euros.

Ce qu’il faut savoir sur la Lenovo Xiaoxin Pad (2022)

Un écran 2K LCD de 10,6 pouces

Une puce Snapdragon 680

Avec Android 12

Affichée au prix barré de 188 euros, la Lenovo Xiaoxin Pad (2022) est désormais proposée à seulement 115 euros sur AliExpress.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le Lenovo Tab P11 (2022). Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter La Lenovo Tab P11 (2022) au meilleur prix ?

Quelques compromis, mais des caractéristiques suffisantes

Si la Lenovo Tab P11 et la Xiaoxin Pad se ressemblent sur plusieurs points, surtout au niveau du design, quelques différences sont tout de même à noter. Ainsi, la Xiaoxin Pad est dotée d’un écran légèrement plus petit que sa cousine : sa diagonale s’élève en effet à 10,6 pouces, contre 11,5 pouces. L’avantage ici, c’est que la densité de pixels sera plus élevée, ce qui permet de gagner en qualité d’image. On peut d’ailleurs compter sur une résolution 2K (2 000 x 1 200 pixels), comme sur la Tab P11. Petit bémol, toutefois : la Xiaoxin Pad embarque un écran LCD, alors que la Tab P11 intègre une dalle OLED. Mais pour le prix, et pour une utilisation familiale, ce compromis peut être facile à faire.

L’autre différence se situe au niveau du processeur de la tablette. La Xiaoxin Pad est muni d’une puce Snapdragon 680 de Qualcomm, alors que la Tab P11 comprend une puce MediaTek Helio G99. La puce Snapdragon est certes moins puissante que la Helio G99, elle permet tout de même d’enchaîner diverses tâches sans ralentissement, et c’est bien là le principal. La puce est par ailleurs couplée à 4 Go de mémoire vive et le stockage s’élève à 128 Go, ce qui laisse largement la place de stocker divers fichiers.

Android 12 pour une expérience utilisateur agréable

La Lenovo Xiaoxin Pad tourne sous Android 12, de quoi profiter d’une expérience utilisateur agréable et suffisamment fluide. Concernant la connectivité, on a droit à du Wi-Fi 5 et du Bluetooth 5.1 (mais pas de Wi-Fi 6 ni de Bluetooth 5.2, dommage). La tablette remonte la pente avec une autonomie similaire à celle de la Tab P11 : toutes deux sont équipées d’une batterie de 7 700 mAh, qui garantit une bonne autonomie. Pour couronner le tout, la recharge rapide QC3.0 est bien présente.

Enfin, même si les tablettes n’ont pas vocation à remplacer les appareils photo des smartphones, la Xiaoxin Pad a tout de même le mérite de disposer d’un capteur arrière de 8 mégapixels.

Si vous souhaitez comparer la Lenovo Xiaoxin Pad (2022) avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures tablettes pas chères du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.