Elops 900 E : ce vélo électrique Décathlon déjà abordable coûte 500 € de moins en reconditionné

Bien équipé et doté d'un design vraiment agréable, le Decathlon Elops 900 E est un vélo électrique qui offre une simplicité d'utilisation susceptible de plaire au plus grand nombre. Son prix actuel devrait aussi en convaincre plus d'un : Upway le propose en reconditionné à 799 euros au lieu de 1 299 euros au lancement.

Decathlon est parvenu, au fil des années, à investir durablement le marché des vélos électriques avec ses modèles urbains plus abordables et bien équipés. L’un des derniers en date, le Elops 900 E, offre par exemple une simplicité d’utilisation appréciable et une belle autonomie, même s’il souffre d’un petit manque de dynamisme. Dans l’ensemble, il s’agit tout de même d’une bonne référence, que l’on apprécie encore plus lorsque son prix est en baisse comme actuellement.

Les points forts du Decathlon Elops 900 E

Un design soigné

Simple d’utilisation

Bonne autonomie de 50 km

Lancé à 1 299 euros puis affiché à 1 199 euros, le Decathlon Elops 900 E est désormais proposé en reconditionné à 799 euros chez Upway. Le modèle affiché présente simplement quelques rayures et impacts sur le cadre et les composants, mais rien de bien méchant. N’oubliez d’ailleurs pas que vous avez droit à des aides de l’État, différente en fonction de votre géolocalisation sur le territoire national.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le Elops 900 E de Decathlon. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter Le Decathlon Elops 900 E au meilleur prix ?

Un design efficace et un confort assuré

Si le Decathlon Elops 900 E est un vélo électrique d’entrée de gamme, ce qui implique quelques détails esthétiques peu agréables comme les câbles de freins un peu trop visibles au niveau du guidon, l’ensemble du design reste tout de même plutôt élégant, avec son effet mat et son look inspiré des vélos hollandais. Le modèle présenté ici est par ailleurs plutôt lourd avec ses 26 kg. Notez qu’il s’agit ici d’une taille S, qui convient aux personnes mesurant entre 1m65 et 1m80.

Concernant son confort, le Elops 900 E ne déçoit pas et se montre très bien équipé. On a par exemple droit à une fourche suspendue, une Suntour Nex d’un débattement de 63 mm, qui permet de ne pas ressentir les chocs au passage d’un nid de poule ou d’un trottoir un peu surélevé, tout en offrant une sensation plus agréable lorsque l’on roule sur des routes abîmées. Notons aussi la selle large pour une assise bien plus agréable, et des pneus de type ballon sur les roues de 28 pouces, qui absorbent les aspérités de la route.

Un vélo bien équipé idéal pour les déplacements urbains

Le Decathlon Elops 900 E marque également des points avec ses équipements rassurants : garde-boue efficace, porte-bagages avec élastiques assez serrés, béquille, réflecteurs et sonnette (un peu éloignée de la poignée, dommage) sont bien au rendez-vous. Une lumière avant est aussi intégrée au cadre, mais le phare ne suit pas la direction de votre guidon lors d’un virage, ce qui demande plus d’attention. Pour ce qui est des freins, ici à disque mécaniques, ceux-ci sont corrects, même s’ils manquent de mordant pour freiner de manière appuyée. La sécurité est tout de même assurée, heureusement.

Pour ce qui est de la conduite, le Elops 900 E est un vélo électrique taillé pour le déplacement urbain, et non pour la conduite sportive. En ville, il promet une conduite efficace, même si un peu plan-plan, ce qui reste tout à fait convenable pour de petits déplacements. Dans le détail, le moteur de ce VAE propose un couple de 35 Nm maximum, ce qui est assez pour de petites balades sur des routes plates. En revanche, le 900 E peut rencontrer quelques difficultés pour gravir des côtes moyennes et donc stagner à 20 ou 21 km/h. Autrement, le vélo met à disposition trois modes d’assistance : un mode limité à 15 km/h, un autre à 20 km/h et un dernier à 25 km/h, conformément à la loi.

Enfin, le Elops 900 E est capable de fonctionner sur une distance de 50 km sur une seule charge, ce qui est très satisfaisant. Mention spéciale pour sa capacité à calculer avec une grande justesse les parcours et le nombre de kilomètres restants, ce qui permet de mieux gérer ses recharges. La batterie de 417 Wh est quant à elle amovible. En ce qui concerne le temps de recharge, comptez 3h30 environ.

Pour en savoir davantage, n’hésitez pas à lire notre test complet sur le Decathlon Elops 900 E.

Si vous souhaitez découvrir d’autres références avant de faire votre choix, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs vélos électriques du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.

Utilisez-vous Google News (Actualités en France) ? Vous pouvez suivre vos médias favoris. Suivez Frandroid sur Google News (et Numerama).