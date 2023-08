Ninebot F40i : 40 % de réduction pour cette trottinette avec clignotants intégrés

La trottinette électrique Ninebot Segway KickScooter F40I est un modèle efficace grâce à sa grande autonomie et à sa puissance suffisante pour les déplacements urbains. La bonne nouvelle, c'est qu'actuellement, on peut la trouver à 415 euros au lieu de 699 euros sur Amazon.

La marque Segway Ninebot s’est créé une place de choix sur le marché des trottinettes électriques grâce à ses modèles premium, mais aussi à ses références moins onéreuses qui offrent un très bon rapport qualité/prix. C’est notamment le cas du modèle KickScooter F40I, qui propose par exemple une bonne puissance et une autonomie plus que confortable pour un prix réduit de 41 % exactement grâce à cette offre.

Les points forts de la Ninebot KickScooter F40I

Une puissance suffisante pour les déplacements en ville

Une bonne autonomie

Des freins rassurants

Initialement affichée à 699 euros, la trottinette électrique Ninebot Segway KickScooter F40I est en ce moment vendue à 415 euros sur Amazon.

Une trottinette rassurante

Avec son cadre tubulaire en acier carbone, la Ninebot Segway KickScooter F40I se montre plutôt robuste et stable sur la durée. Son poids de 17,8 kg est tout de même plutôt important, même s’il diffère pas mal des 24,3 kg de la G2 Max de la même marque, par exemple. Heureusement, ce modèle peut facilement être porté dans les transports en commun durant les déplacements intermodaux, d’autant qu’il dispose d’un système de pliage facile pouvant être actionné d’une seule main.

Plusieurs autres caractéristiques permettent aussi de la rendre très rassurante, comme sa certification IPX4 contre les éclaboussures et la pluie (ce qui n’est pas une raison pour foncer sur les flaques d’eau) ou encore des pneus sans chambre à air de 10 pouces, qui promettent une absorption des chocs plus douce et minimisent le risque de crevaison. Son frein avant électronique et son frein à disque arrière, indépendants, offrent quant à eux une meilleure sécurité en circulation. Une sécurité aussi assurée par un feu avant, un feu arrière ainsi que des clignotants à l’avant et à l’arrière pour informer correctement les autres usagers de la route.

Taillée pour de courts trajets en ville

La trottinette électrique KickScooter F40I est davantage taillée pour les courts déplacements en ville. Dotée d’un moteur d’une puissance de 350 W, elle peut grimper des pentes inclinées jusqu’à 20° et atteindre sans souci la vitesse maximale de 25 km/h avec le mode Sport. Deux autres modes sont disponibles : Eco (15 km/h max) et Standard (20 km/h max). Cette information est d’ailleurs affichée sur l’écran LED qui équipe la trottinette. Ce dernier permet également de vérifier l’état de la batterie de la trottinette.

En parlant d’autonomie, la KickScooter F40I embarque une batterie de 367 Wh, qui permet à la trottinette de rouler jusqu’à 40 km sur une seule charge. Une distance qui peut évidemment changer selon le type de conduite.

Si vous souhaitez découvrir d’autres références avant de faire votre choix final, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures trottinettes électriques du moment.

