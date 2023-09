Nuki : la plus aboutie des serrures connectées est bradée sur Amazon

Pour les plus têtes en l'air qui passeraient leur temps à chercher leurs clés, cette serrure connectée devrait vous plaire. Simple à installer, la Nuki Smart Lock 3.0 Pro revient à 219 euros au lieu de 279 euros habituellement

Si vous souhaitez investir dans une serrure connectée, se tourner vers la société Nuki est idéale. Cette marque a réellement démocratisé cet objet connecté, et propose la Smart Lock 3.0 Pro. Ce modèle vient gommer les défauts de la génération précédente, tout en fluidifiant encore plus l’usage au quotidien. Elle est certes affiché à un prix élevé, aujourd’hui son prix s’allège et devient plus intéressante.

Les points forts de la Nuki Smart Lock 3.0 Pro

Simple à installer et efficace

Déverrouillé et verrouillé votre porte à distance

Une application intuitive et complète

Lancée à 279 euros, la serrure connectée Nuki Smart Lock 3.0 Pro est actuellement remisée à 219 euros sur le site d’Amazon.

Imposant, mais un bel objet facile à installer

La Nuki Smart Lock 3.0 Pro est un appareil plus imposant qu’on ne pourrait le penser. Ses dimensions (110 × 60 × 60 mm pour 580 g), ne la rendent pas très discrète derrière une porte, mais elle a fière allure et les matériaux utilisés sont de bonne facture. Même si vous n’êtes pas bricoleurs, l’installation se fait facilement et l’application dédiée vous donne les instructions tout le long du processus. Il faudra en revanche s’assurer que la porte soit dotée d’un cylindre débrayable, et de mettre l’engin à l’abri de la pluie, car ce dernier n’est pas étanche.

Cette version Pro a l’avantage d’intégrer le Wi-Fi, vous n’avez donc pas à investir dans un pont Nuki pour faire fonctionner votre serrure, ni dans des piles. Elle inclut une batterie rechargeable qui est censé prolonger l’autonomie. Durant notre test, nous avons constaté qu’elle pouvait varier en fonction du nombre de déverrouillages. Comptez entre 2 à 6 mois.

Pratique et sécurisant

Comment ça marche ? Cette serrure fait de votre smartphone le pass d’entrée à votre domicile. Si vous pouvez le faire aussi manuellement, à travers l’application, vous allez pouvoir personnaliser les paramètres de la serrure. Il sera possible de faire en sorte que la porte soit toujours verrouillée la nuit, ou chaque fois que vous fermez la porte. Pour éviter de multiplier les jeux de clés, il est possible d’attribuer un accès à chaque membre de la famille et de voir quand la dernière personne est entrée.

On trouve également des fonctionnalités très pratiques, comme Auto Unlock. Elle automatise le verrouillage et le déverrouillage en se basant sur la géolocalisation de votre smartphone, ce qui peut s’avérer pratique quand on a les bras chargés de course. La zone de géolocalisation va de 100 m à 500 m. Pas d’inquiétude, le mécanisme s’enclenche uniquement quand votre smartphone est à portée du Bluetooth. C’est très pratique, si par exemple, vous avez les bras chargés de courses. Pour finir, sachez que la Smart Lock 3.0 Pro est compatible avec les assistants vocaux, Google Assistant, Alexa et Homekit.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur la Nuki Smart Lock 3.0 Pro.

À côté des modèles de Nuki, il existe d’autres références sur le marché des serrures connectées, et si vous souhaitez savoir ce que propose la concurrence, voici notre guide des meilleures serrures connectées en 2023.

