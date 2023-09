À ce prix, le Samsung 980 Pro devient le meilleur SSD 1 To pas cher pour PS5

Avec des débits allant jusqu’à 7 000 Mo/s, un dissipateur de chaleur, et un format NVMe, le SSD Samsung 980 Pro cochent toutes les cases pour s'intégrer dans votre PS5. Aujourd’hui, il revient à 77,69 euros contre 139,99 euros habituellement.

La PlayStation 5 connait depuis quelques semaines une baisse de prix intéressante chez plusieurs e-commerçants. Mais il n’y a pas que le prix de la console qui est en baisse, les SSD NVMe voient progressivement leur prix baisser et deviennent bien plus accessibles. C’est le cas du SSD 980 Pro de Samsung avec 1 To de stockage qui est de moins en moins cher.

Qu’est-ce que propose le SSD Samsung 980 Pro ?

Des débits allant jusqu’à 7 000 Mo/s

Un dissipateur de chaleur intégré

Une belle capacité de stockage : 1 To

Affiché à 139,99 euros sur le site officiel, le SSD NVMe M.2 Samsung 980 Pro avec 1 To de stockage est actuellement proposé à 77,69 euros sur le site d’Amazon.

Pourquoi choisir ce SSD NVMe M.2 pour votre PS5 ?

Le Samsung 980 Pro est un SSD NVMe qui répond bien aux critères de Sony. Il offre des performances théoriques supérieures aux exigences de la marque, avec son interface PCIe 4.0, ses débits montent jusqu’à 7 000 Mo/s en lecture et 5 000 Mo/s en écriture. Et pour éviter les problèmes de surchauffe, le SSD intègre un dissipateur de chaleur pour garantir des performances stables.

Avec 1 To de stockage supplémentaire, votre console va pouvoir accueillir plus de jeux dans sa bibliothèque. Pour l’installer, nous vous conseillons d’ailleurs notre article dédié qui vous donnera les étapes pour installer ce dernier et d’effectuer les transferts de données si besoin. Il peut aussi bien être installé sur un PC et booster ses performances.

Si vous ne savez pas encore quelle solution est la mieux adaptée, un SSD interne, ou bien un disque dur externe pour votre console, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur quel SSD interne et disque dur externe choisir pour la PS5.

