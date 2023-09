La Xiaomi Electric Scooter 4 est bien plus recommandable après cette baisse de prix

La Xiaomi Electric Scooter 4 est idéale pour un usage quotidien sur des routes sans trop de dénivelés. Elle a aussi l'avantage d'être moins chère qu'à sa sortie chez Darty et la Fnac ainsi que le site officiel de la marque.

C’est cette année que Xiaomi a lancé pas moins de quatre nouvelles trottinettes électriques : la surpuissante Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra, la version Pro très robuste, le modèle Lite tout en simplicité et enfin la milieu de gamme Electric Scooter 4, qui nous intéresse davantage aujourd’hui. Cette dernière promet une utilisation simple et agréable, une robustesse appréciable et une conduite satisfaisante pour les petits trajets du quotidien. Ce milieu de gamme veut en revanche bien plus le coup lorsque son prix descend en dessous de 500 euros, comme actuellement.

Ce qu’il faut savoir sur la Xiaomi Electric Scooter 4

Un confort correct

Une conduite plaisante sur terrain plat

Une recharge rapide

Lancée à 549 euros, la trottinette électrique Xiaomi Electric Scooter 4 est désormais proposée à 499 euros sur le site de Xiaomi, ainsi que chez Darty et à la Fnac.

Une trottinette épurée et au pliage efficace

Avec son Electric Scooter 4, Xiaomi n’a visiblement pas souhaité opter pour un design qui tranche complètement avec ceux des références précédentes, mais cela ne nous déplaît pas. On a ici droit à une trottinette électrique à l’allure épurée, avec des finitions de qualité. Avec ses roues de 10 pouces (tout comme les modèles Pro et Ultra, d’ailleurs), la Scooter 4 a des petits airs de référence haut de gamme. Le design du desk monobloc, très large et plat, fait mouche lui aussi. Autrement, la garde au sol est de 9,5 cm, ce qui est correct, mais gare aux trottoirs élevés, qui risquent de frotter en dessous de la trottinette. Une certification IP55, contre la poussière et la pluie, est aussi de la partie.

Concernant le pliage de la Scooter 4, celui-ci est particulièrement facile à manier. Il paraît même plus robuste que celui du modèle Pro. Une caractéristique qui est plutôt rassurante. Pour ce qui est de son poids, la trottinette pèse tout de même 15,2 kg (soit 2,2 kg de plus que la génération précédente). Une carrure qui reste tout de même suffisamment légère pour être transporter pliée durant les déplacements intermodaux. Petit bémol tout de même pour la béquille, trop petite et placée trop à l’arrière, ce qui rend le tout instable si le sol n’est pas assez plat.

Une conduite agréable, mais seulement sur du plat

En conduite, la trottinette électrique propose trois modes : piéton (6 km/h), D (20 km/h) et S (25 km/h, soit la limite légale). Le modèle embarque un moteur de 300 W, qui peut délivrer une puissance de 600 W en pic. On peut profiter d’une accélération efficace, et les 25 km/h sont atteints rapidement avec une bonne impulsion. Si la conduite est agréable sur du plat, la trottinette peinera vraiment sur les parcours en dénivelé. Pour rappel, l’Electric Scooter 4 est annoncée pour gravir des pentes de 16 %. Le confort de conduite est de son côté assuré, grâce aux pneus à air des roues, ce qui permet de compenser un peu l’absence de suspension. Mieux vaut contourner les gros obstacles. Côté freinage, celui-ci est peu rassurant : le système de frein à disque à l’arrière, combiné à l’électronique de type « eABS » à l’avant, manque de mordant. Il est donc conseillé de rouler tranquillement pour éviter toute situation d’urgence.

Enfin, concernant l’autonomie de la Scooter 4, nous avons pu constater, au cours de notre test, qu’elle ne parcourt qu’entre 20 et 25 km dans des conditions normales avec le mode S limité à 25 km/h max. On retient davantage la recharge rapide, puisque 4h suffisent pour une charge complète.

Pour en savoir encore davantage, n’hésitez pas à lire notre test complet de la Xiaomi Electric Scooter 4.

Si vous souhaitez découvrir d’autres références avant de faire votre choix final, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures trottinettes électriques du moment.

