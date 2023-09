HTC Vive XR Elite : l’un des meilleurs casques VR voit son prix baisser sur Amazon

HTC n'en est pas à son premier casque de réalité virtuelle, et revient sur le marché avec le Vive XR Elite. Un nouveau casque qui mise sur la réalité mixte, et se trouve en promotion à 1 299 euros au lieu de 1 399 euros.

HTC a sorti un tout nouveau casque de réalité virtuel : le Vive XR Elite. Un casque haut de gamme qui mise que la réalité mixte, un mélange de réalité virtuelle et réalité augmentée. Si vous êtes intéressé et souhaité découvrir cette expérience qu’offre ce casque, sachez qu’il faut y mettre le prix fort, mais grâce à Amazon, il est possible d’économiser 100 euros.

Les points forts du HTC Vive XR Elite

Un casque soigné et confortable

La meilleure réalité mixte qui existe

La fiche technique et les performances

Lancé à 1 399 euros, le casque de réalité virtuelle HTC Vive XR Elite est en baisse sur Amazon et se trouve désormais à 1 299 euros sur Amazon.

Un design pas commun, mais réussi

Le HTC Vive XR Elite s’appuie sur une conception différente des autres casques sur le marché. Il prend la forme de lunettes, et c’est plutôt réussi. Il impressionne par sa compacité, car au lieu d’opter pour un boîtier imposant comme chez certains concurrents, on a l’impression de porter de véritables lunettes.

Le réglage de la dioptrie avec des crans // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid Le HTC Vive XR Elite // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Le poids est bien réparti et les contrôleurs font le travail. Le confort est aussi de mise, on trouve le coussinet en mousse pour le crâne avec un revêtement doux à l’intérieur pour pouvoir le supporter plus longtemps. Il a l’avantage d’être détachable pour le nettoyer plus facilement, un bon point pour l’hygiène.

Performant, mais pas sans défaut

Concernant l’affichage, on a deux écrans LCD en définition 4K de 3840 par 1920 pixels, avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz et un champ de vision de 110° maximum. Au vu du prix, il est dommage ne pas trouver de l’Oled, un taux de rafraîchissement de 120 Hz ou une meilleure définition. Les couleurs sont plutôt fades et les noirs apparaissent assez gris. Cela reste tout de même suffisant pour se repérer dans son environnement en mode réalité mixte.

Le casque tourne grâce à une puce Snapdragon XR2 de Qualcomm couplé à 12 Go de RAM. Une puissance nécessaire puisqu’il n’a pas besoin d’un ordinateur pour fonctionner. Les jeux se lancent très rapidement, pareil pour les applications. Globalement, le casque ne souffre d’aucun ralentissement. Le casque de HTC est équipé de quatre caméras de suivi pour « voir » l’environnement, complétées par une caméra avec un capteur photo de 16 Mpx en couleur pour retransmettre ce qu’on devrait voir sans le casque. En navigant dans l’interface du Vive XR Elite, on trouve des similitudes à Android stock, avec des menus et des icônes similaires. Elle est fiable et facile à prendre en main.

Quant à l’autonomie, le constructeur annonce une tenue de deux heures et si l’on souhaite prolonger l’expérience, on peut très bien recharger la batterie tout en utilisant le Vive XR Elite.

Plus de détails dans notre test complet sur le HTC Vive XR Elite.

