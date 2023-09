Les nouveaux écouteurs sans fil Sony WF-1000XM5 sont déjà en forte promotion

Confortables et dotés d'une isolation passive très efficace, les Sony WF-1000XM5 ne manquent pas de qualités. On recommande toutefois bien mieux ces écouteurs sans fil lorsqu'ils sont moins chers, comme actuellement : Boulanger les propose en effet à 269 euros au lieu de 319 euros.

Annoncés cette année, les écouteurs sans fil Sony WF-1000XM5 ont pris la suite des acclamés WF-1000XM4, qui ont longtemps gardé une place de choix dans le classement des meilleurs true wireless dotés de la réduction de bruit active. Toutefois, Sony n’était pas parvenu à surpasser les mastodontes que sont Bose et Apple en matière de réduction de bruit, et les récents WF-1000XM5 restent malheureusement en deçà de ses concurrents.

Ces modèles se rattrapent toutefois avec quelques qualités très appréciables, comme un bon confort et une bonne qualité sonore, qui se savourent encore plus lorsque le prix des écouteurs baisse, comme actuellement. Ils ont en effet droit à une réduction bienvenue de 50 euros.

Les points forts des Sony WF-1000XM5

Un très bon confort

Une isolation passive efficace

Une bonne autonomie

Lancés à 319 euros, puis réduits à 299 euros, les Sony WF-1000XM5 sont désormais proposés à 269 euros chez Boulanger grâce au code promo AUDIO10.

Un confort décuplé

Le confort des écouteurs sans fil est une composante essentielle à prendre en compte avant de passer à l’achat. Force est de constater que Sony n’a pas du tout négligé cette caractéristique pour ses nouveaux WF-1000XM5. Plus légers de 20% par rapport à la génération précédente, ces true wireless intra-auriculaires version 2023 sont moins encombrants et surtout bien plus confortables que les WF-1000XM4. Ils ne génèrent aucune douleur dans l’oreille, même en cas d’écoute prolongée, même si une petite gêne peut survenir au bout d’un moment, mais rien de trop désagréable. Quatre paires d’embouts en mousse à mémoire de forme sont fournis ; ils permettent d’ailleurs une meilleure isolation phonique que les embouts en silicone.

Certifiés IPX4, les Sony WF-1000XM5 peuvent être utilisés sous la pluie, ou subir quelques éclaboussures voire les gouttes de votre transpiration lors de séances de sport intensives. Attention tout de même aux embouts en mousse, plus fragiles que ceux en silicone.

Une bonne isolation passive, qui sauve la réduction de bruit

Dans les entrailles de chaque écouteur, on retrouve un micro feedforward — qui va analyser les bruits extérieurs — et deux micros feedback — qui vont analyser les sons qui parviendraient à passer le filtre de l’isolation passive. De quoi composer une réduction de bruit hybride, cumulant les deux technologies. Deux puces, dont une dédiée à la réduction de bruit active, complètent le tout. Sony espérait ainsi proposer une réduction de bruit 20 % supérieure à celle des 1000XM4. Dans les faits, elle s’appuie en très grande partie sur l’isolation passive très efficace fournie par les coussinets en mousse à mémoire de forme. La réduction de bruit est ici appréciable, et les sons élevés sont bien gommés. Malheureusement, on ne peut pas compter sur un effet réellement immersif, contrairement à ce qu’on peut voir chez les concurrents Bose et Apple.

Les WF-1000XM5 remontent la pente grâce à leur qualité sonore très convaincante. Ils sont d’ailleurs compatibles avec les codecs SBC, AAC et LDAC, et donc certifiés Hi-Res Audio Wireless. En gardant le profil sonore par défaut, les écouteurs proposent un son qui met largement en avant les voix des artistes, tandis que les médiums sont davantage accentués sur des titres plus rythmés. Globalement, les WF-1000XM5 promettent un son plutôt équilibré. Autrement, notons que les Sony WF-1000XM5 sont dotés du Bluetooth multipoint, ce qui permet de les connecter simultanément à un smartphone et à un ordinateur portable. En comparaison, les WF-1000XM4 n’y avaient eu droit que plusieurs mois après leur lancement grâce à une mise à jour…

Une autonomie qui marque des points

L’autonomie est certainement l’un des points forts des WF-1000XM5. Lors de notre test, en poussant le volume à 85 % avec la réduction de bruit activée au maximum, nous avons pu les utiliser pendant 8 heures et 14 minutes avant que l’écouteur gauche ne tombe en rade de batterie. Bref, une excellente autonomie pour des écouteurs sans fil, qui dépasse ainsi celle des AirPods Pro 2 (5h) par exemple. Une fois insérés dans leur boîtier, les écouteurs ont par ailleurs pu passer de 0 à 100 % de batterie en tout juste 58 minutes.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet des Sony WF-1000XM5.

