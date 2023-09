Amazon propose les AirPods du gaming en promotion à moins de 40 euros

Si vous êtes à la recherche d'écouteurs pour jouer à des jeux mobiles sur votre smartphone, les Razer Hammerhead True Wireless X peuvent vous convenir, surtout avec leur prix qui passe de 89 euros à seulement 39 euros sur Amazon.

Les Razer Hammerhead True Wireless X sont des écouteurs sans fil dédiés aux gamers nomades. S’il est difficile de les recommander pour leur prestation sonore, ils font en revanche du bon travail pour réduire le temps de latence et d’éviter le risque de coupure du Bluetooth. La bonne nouvelle, c’est qu’aujourd’hui, on les trouve à moitié prix sur Amazon.

Ce qu’il faut retenir des Razer Hammerhead True Wireless X

Des écouteurs confortables qui s’éclairent

Un mode gaming convaincant

Une bonne autonomie

Commercialisés au prix de 89,99 euros, les Razer Hammerhead True Wireless X sont actuellement en promotion à 39,49 euros sur Amazon.

Des écouteurs orientés gaming

À la manière des AirPods de première génération, les Razer Hammerhead True Wireless X s’appuient sur un format classique, avec une coque prolongée par une tige. Ils ne sont pas conçus pour pénétrer dans le conduit auditif, mais pour être positionnés à son entrée, au creux de l’oreille. Leur particularité ? Le logo Razer s’illumine progressivement avec deux profils de clignotement, réglables dans l’app du fabricant. On aime ou non, ils ont au moins l’avantage d’être trouvés plus facilement dans la pénombre.

Grâce à de petits capuchons en caoutchouc, le confort de port est agréable même après plusieurs heures. Les écouteurs Razer Hammerhead TWS X restent bien positionnés, sauf en cas de course à pied. En revanche, ces écouteurs n’offrent que très peu d’isolation passive.

Un son décevant, mais une autonomie qui tient la route

Ce n’est pas avec ses écouteurs que l’on pourra se délecter de sa musique. Équipées de transducteurs dynamiques de 13 mm, les performances audio de ses écouteurs ne sont pas la hauteur, peu importe la musique jouée, tout sonne identique, la faute à une énorme bosse dans la reproduction des fréquences médium — de surcroît flanquées de colorations pénibles. Ils ne sont pas faits pour écouter de la musique, par contre, ils peuvent être utilisés pour jouer à des jeux mobiles par exemple. D’ailleurs, le mode Bluetooth à faible latence (60 ms annoncés), activable depuis l’app Razer fait du bon travail. Si vous êtes de ces joueurs qui exploitent les informations sonores pour gagner, vous comprendrez tout de suite l’intérêt.

Au sujet de l’autonomie, les écouteurs de Razer ne déçoivent pas et tiennent même leur promesse. En effet, la marque indique une autonomie de 6 heures avec l’éclairage du logo actif, et 7 heures toutes les lumières éteintes. Dans notre cas, ils ont tenu environ 6 h 20 avec le LED activé et le volume à 50 %. Une fois les écouteurs totalement à plat, il faut 1 h 45 pour les recharger entièrement. Le boîtier permet trois recharges, ce qui porte l’autonomie autour des 25 heures.

Besoin de plus d’informations ? Voici notre test complet sur les Razer Hammerhead True Wireless X.

