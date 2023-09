La keynote de l’iPhone 15 fait effet, car le prix de l’iPhone 14 a bien baissé

Il est indéniable que les jours entre une keynote et une sortie phare sont la meilleure période pour s'offrir un produit chez Apple, c'est prouvé par la science des bons plans. Un fait qu'il est actuellement possible de mettre en application puisque plusieurs modèles d'iPhone sont en promotion, nous parlions récemment de l'iPhone 14 Pro Max, cette fois, il s'agit de l'iPhone 14 qui voit son prix chuter de 1 019 euros à 764,99 euros chez Rakuten.

La sortie de l’iPhone 15 est prévue en France pour le 22 septembre avec un prix de départ de 969 euros, si des efforts peuvent être constatés sur le prix, cela reste hors de portée pour beaucoup de personnes. Mieux vaut donc profiter des quelques jours suivant la keynote et des promotions sur les modèles les plus récents qui en découlent pour s’offrir un smartphone haut de gamme. En ce moment, l’iPhone 14 voit son prix dégringoler de plus de 250 euros.

L’Apple iPhone 14 en quelques points

Un design résolument premium

Une puce puissante pour tous les usages

Une autonomie de deux jours

Au lieu de 1019 euros habituellement, l’Apple iPhone 14 (128 Go) est maintenant disponible en promotion à 764,99 euros chez Rakuten.

Un smartphone qui a un bon fond de tiroir

L’année dernière, nous rédigions un article déconseillant de passer à l’iPhone 14 si l’on possédait déjà un iPhone 13, tant les différences entre ces deux smartphones sont minimes. Tout d’abord, on a ce même design premium, bien fini, avec des tranches plates en aluminium et des bords arrondis. C’est beau, c’est classe, mais ça sent le réchauffé. Nous avons également le même écran Super Retina XDR, lumineux et très agréable à regarder, en revanche, le taux de rafraîchissement ne va pas au-delà de 60 Hz, ce qui fait mauvais effet pour un smartphone à 1 000 euros.

Les composants ont été mis à jour puisque l’iPhone 14 reprend la même puce que l’iPhone 13 Pro Max, une A15 Bionic aux performances irréprochables et capable d’accomplir n’importe quelle tâche sans ralentissement. Même si elle commence à être distancée par les concurrents dotés du dernier SoC Qualcomm, cela reste honorable. Enfin, l’autonomie reçoit également le tableau d’excellence puisque l’iPhone 14 est capable de tenir deux jours sans broncher. En revanche, la recharge lente est encore pointée du doigt.

Quelles différences avec l’iPhone 15 ?

Afin de vous aider à faire votre choix entre un iPhone 14 neuf à 764 € et un iPhone 15 à 969 €, nous répertorions ici les principales différences entre ces deux modèles. Il faut d’abord savoir que l’iPhone 15 reprend la plupart des particularités des iPhone 14 Pro et Pro Max, telles que la Dynamic Island, cette sympathique pilule capable d’afficher des notifications et de certaines fonctionnalités comme contrôler sa musique. L’iPhone 15 reprend également le capteur de 48 Mpx de l’iPhone 14 Pro Max ainsi que sa puce A16 Bionic.

L’écran de l’iPhone 15 serait à mi-chemin entre celui de l’iPhone 14 et celui du modèle Pro, c’est-à-dire que la dalle serait ultra-lumineuse, pointant à 2000 cd/m² avec le mode HDR, mais le taux de rafraîchissement serait une fois de plus bloqué à 60 Hz vu l’absence de Pro Motion. Et une fois de plus encore, l’iPhone 15 ne marquerait pas une rupture par son design : mêmes tranches plates, mêmes bords arrondis. Enfin, et c’est une nouveauté qui a beaucoup fait parler d’elle, le port Lightning disparaît pour laisser la place au port USB-C.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur l’Apple iPhone 14.

Afin de comparer l’Apple iPhone 14 avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs smartphones haut de gamme du moment.

