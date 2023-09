AirPods Pro 2 USB-C : où précommander la nouvelle version des meilleurs true wireless d’Apple ?

Le 12 septembre 2023, date de la dernière keynote d'Apple, est à marquer d'une pierre blanche. En plus de la présentation de l'iPhone 15 et des Watch Series 9 et Ultra 2, la firme de Cupertino a annoncé son passage à l'USB-C et cette décision s'applique notamment aux Apple AirPods Pro 2 qui abandonnent désormais leur port Lightning. Il faut attendre quelques jours avant la sortie de cette nouvelle version des true wireless mais il est déjà possible de les précommander.

Officialisés durant la keynote du 12 septembre 2023, les AirPods Pro 2 avec un port USB-C reprennent les mêmes caractéristiques que la première version avec un port Lightning. Cette annonce était très attendue depuis le vote par le Parlement Européen de la nouvelle législation imposant la norme USB-C comme port de charge standard. Il faut attendre encore quelques jours avant de pouvoir mettre la main dessus, mais voici déjà où vous pouvez précommander ces nouveaux AirPods Pro 2.

Où précommander les Apple AirPods Pro 2 (USB-C) ?

Les Apple AirPods Pro 2 (USB-C) sortiront le 22 septembre, soit en même temps que l’iPhone 15 et que les nouvelles montres connectées Watch Series 9 et Ultra 2. Il est déjà possible de les précommander chez plusieurs enseignes de la high-tech comme la Fnac et Darty. Alors que la première version des AirPods Pro 2 fut lancée à 299 euros, celle avec la norme USB-C est proposée à 279 euros.

Que valent les Apple AirPods Pro 2 USB-C ?

Il faut tout d’abord savoir que ces Apple AirPods Pro 2 n’ont rien de différent avec la première version dotée d’un port Lightning et n’inaugurent aucune nouvelle fonctionnalité. On retrouve encore la puce H2, la réduction de bruit active, un Audio Spatial irréprochable, des performances sonores exceptionnelles et une autonomie confortable grâce au boîtier qui est d’ailleurs toujours compatible avec la recharge MagSafe. Lors de notre test, les Apple AirPods Pro 2 ont reçu la note quasi-parfaite de 9/10, c’est dire à quel point nous les recommandons.

Le seul changement significatif se trouve au niveau du port USB-C qui est pratique à plus d’un titre. En plus d’adopter une recharge rapide, cette connectique permet de recharger le boîtier depuis la batterie de l’iPhone 15 en les reliant au moyen d’un câble USB-C vers USB-C. Concernant une éventuelle évolution de la vitesse de chargement ou des dimensions du boîtier, il faut attendre la sortie de ces nouveaux true wireless le 22 septembre pour s’en faire une idée.

Pourquoi ce passage à l’USB-C ?

En abandonnant la connectique Lightning pour l’USB-C, Apple se conforme à une nouvelle législation européenne qui entrera en vigueur fin 2024. Cette législation définit la norme USB-C comme port de charge standard, c’est-à-dire que quasiment tous les appareils doivent en être dotés, qu’il s’agisse des smartphones, tablettes, écouteurs, consoles de jeux, appareils photo numériques, casques audio ou enceintes portables. Cela ne veut pas dire que les autres normes sont interdites, mais que tout appareil ne comportant pas au moins un port USB-C sera interdit à la vente au sein de l’UE. Techniquement, l’iPhone 15 aurait très bien pu être doté d’un port Lightning et d’un port USB-C.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur les Apple AirPods Pro 2 (Lightning).

Afin de comparer les Apple AirPods Pro 2 (USB-C) avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs écouteurs sans fil du moment.

