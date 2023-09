Xiaomi TV Box S 2 : ce nouveau boîtier 4K sous Google TV est déjà moins cher

Après le succès de sa première box TV, Xiaomi a conçu une deuxième génération, qui s’améliore sur certains points. Un boîtier plus peaufiné qui coûte déjà moins cher grâce à cette offre sur Amazon : 51,43 euros au lieu de 69,99 euros.

Digne héritier de la Mi Box S, le nouveau boîtier multimédia de Xiaomi reprend les points forts de la génération précédente en apportant quelques améliorations (Google TV, Dolby Vision, Dolby Atmos…) et sans que la facture s’envole. En ce moment, le Xiaomi TV Box S 2nd Gen est même moins cher avec cette remise de près de 20 euros.

L’essentiel à retenir du Xiaomi TV Box S 2nd Gen

Un boîtier 4K discret et compact

Prend en charge le HDR10+, Dolby Vision, Dolby Atmos et DTS HD

L’expérience utilisateur fluide avec Google TV

Sorti à 69,99 euros, le boitier multimédia Xiaomi TV Box S 2nd Gen est en ce moment proposé à 51,43 euros sur le site d’Amazon.

Un boîtier aux faux airs d’Apple TV, tout aussi discret

Le Xiaomi TV Box S 2nd Gen est une nouvelle version qui pourtant à côté de son prédécesseur diffère très peu. Hormis le préfixe « Mi » qui est remplacé par le nom de la marque sur la face avant du boîtier, la deuxième génération reprend à l’identique le design de la première box. Elle garde les mêmes tons noirs et le format carré (95,25 × 95,25 × 16,7 mm) discret.

Pour naviguer, on retrouve la même télécommande, qui apporte quelques modifications. Elle est plus grande que son aîné avec l’apparition de deux nouveaux boutons de raccourcis, YouTube et un second qui permet d’ouvrir instantanément le menu d’applications. À côté, on trouve toujours Netflix et Prime Video.

Une belle mise à jour

Cette nouvelle box TV change de processeur, et passe d’un Cortex- A55, épaulé par un GPU Mali-G32 MP2, contre un Cortex A-53 et un GPU Mali-450 pour la première génération. La mémoire vive est toujours de 2 Go et le stockage interne de 8 Go. Elle a donc plus de puissance, et ajoute même un nouveau port HDMI 2.1. Cela permet, entre autres, d’ajouter à l’image 4K en 60 fps le support des normes Dolby Vision, HDR10+ et Dolby Atmos qui manquaient sur le premier modèle.

En plus d’une meilleure image, la box revoit son système d’exploitation et passe d’Android TV à Google TV. Une interface plus fluide qui propose une multitude d’applications via le Play Store et se révèle très intuitive. La Xiaomi TV Box S Gen2 est compatible avec Google Assistant et peut être contrôlée à la voix très facilement. Une fonction plutôt pratique pour lancer sa série préférée pendant que l’on repasse, par exemple, sans avoir à chercher la télécommande. La fonction Chromecast est également de la partie.

Pour découvrir les alternatives disponibles au boîtier Xiaomi TV Box S 2nd Gen, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures box Android TV et boîtiers multimédias en 2023.

