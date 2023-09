Voici un laptop puissant grâce au Ryzen 7 dernière génération, mais abordable grâce à cette offre

Une machine qui mise sur la performance sans payer le prix fort ? C’est le cas du modèle Lenovo IdeaPad 1 15ALC7qui est en promotion à 599 euros au lieu de 749 euros.

Votre ancien ordinateur portable manque de vivacité et vous souhaitez investir dans une machine plus performante sans pour autant débourser une grande somme : le PC portable Lenovo IdeaPad 1 (15ALC7) est une bonne solution. Pour moins de 600 euros, on trouve une puce Ryzen 7 de dernière génération, accompagnée de 16 Go de mémoire vive et d’un SSD de 512 Go. Une configuration qui peut répondre à tous les usages de bureautique et pour un prix contenu grâce à cette offre.

L’essentiel à retenir du Lenovo IdeaPad 1 15ALC7

Une grande dalle FHD de 15,6 pouces

Une puce AMD Ryzen 7 5700U + 16 Go de RAM + 512 Go SSD

Une bonne autonomie

Initialement à 749,99 euros, le PC portable Lenovo IdeaPad 1 15ALC7 est actuellement remisé à 599,99 euros sur le site d’Auchan.

Un laptop bien fini, pratique au quotidien

En concevant son laptop, Lenovo est parvenu à rendre un joli produit dont le design n’est pas déplaisant. On a droit à de belles finitions avec un châssis entièrement en aluminium. Le Lenovo IdeaPad 1 est idéal pour le télétravail, mais aussi pour le travail en mobilité. Avec son épaisseur de seulement 2 cm et son poids de 1,66 kg, le PC portable peut tout à fait être transporté sans difficulté.

Il possède tout même une imposante diagonale de 15,6 pouces en FHD, mais qui permet aussi d’ouvrir plusieurs onglets de manière lisible. Sa dalle offre une bonne densité d’affichage et un bon confort visuel.

Une configuration sous AMD très efficace

Le Lenovo IdeaPad 1 (15ALC7) propose de très bonnes performances au quotidien. Pour cela, il s’appuie sur une puce AMD Ryzen 7-5700U, de dernière génération, le tout est épaulé par 16 Go de mémoire vive. Cet ordinateur portable promet une belle puissance, que ce soit pour de la bureautique, de la navigation web ou pour faire tourner quelques applications plus gourmandes. Notons aussi la présence d’un SSD de 512 Go qui, en plus de proposer une capacité de stockage considérable, permettra d’accélérer les lancements de votre machine et de réduire les temps de chargement.

Pour la partie autonomie, Lenovo annonce pas moins de 11 heures d’utilisation sur une seule charge, mais bien sûr, tout dépendra de la nature des usages. Quant à la connectique, il s’équipe d’un port USB Type-C, un port USB 3.2, un port USB 2.0, un port HDMI, un slot microSD, ainsi qu’une prise casque/microphone.

Si vous avez un budget inférieur à 500 euros, il existe de très bonnes références sur le marché : pour vous aider dans votre choix, nous vous invitons à consulter notre guide des meilleurs PC portables à moins de 500 euros.

