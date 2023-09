Xiaomi Redmi Note 12 Pro + : le plus abouti de la gamme abordable perd 220 € de son prix

Dans la gamme Redmi Note 12 de chez Xiaomi, le modèle Pro Plus est le mieux loti de tous. Avec son écran Oled à 120 Hz, sa charge 120 W et son puissant processeur, il a tout pour plaire, surtout maintenant qu’il coûte 280 euros contre 500 euros au départ.

La gamme Redmi de Xiaomi est réputé pour son excellent rapport qualité-prix et en présentant ses Note 12, Xiaomi veut aller encore plus loin, notamment avec le Pro Plus qui est d’ailleurs le plus premium d’entre eux. Assez éloigné du petit prix connu de la série Redmi, ce modèle présente des caractéristiques plus poussées que ses confrères, et profite actuellement de 220 euros de remise. Une bonne occasion d’avoir ce qui se fait de mieux, sans payer le prix fort.

Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus, c’est quoi ?

Un bel écran Oled 120 Hz

De la puissance à revendre

Une charge 120 W

Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus est sorti au prix de 499 euros, mais actuellement, on le trouve en promotion à 280,06 euros sur le site AliExpress.

Le plus premium de la gamme

Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus a un design relativement commun, mais efficace. On apprécie la présence d’un dos en verre qui donne une meilleure préhension en main. L’un de ses véritables points forts, c’est bien son écran Oled confortable de 6,67 pouces rafraichi à 120 Hz et en définition Full HD+. Lors de nos mesures, la pointe de luminosité à 799 cd/m2 et un joli Delta E. C’est l’une des meilleures expériences possibles pour un smartphone de ce prix.

Autre point fort du Redmi Note 12 Pro Plus, sa puce Dimensity 1080 : elle offre une bonne fluidité au quotidien, que ce soit pour utiliser vos applications ou faire du multitâche. Elle permet aussi de jouer à des jeux en 3D avec un niveau graphique moyen et d’éviter les ralentissements. À noter, il faut prendre garde à la chauffe qui peut rapidement monter.

Un smartphone endurant, qui peine sur la photo

Pour en profiter, la firme chinoise n’oublie pas d’équiper son Redmi Note 12 Pro + d’une batterie de 5 000 mAh. De ce fait, le téléphone est capable de tenir une journée et demie, et peut même atteindre la fin de la deuxième journée avec le mode économie d’énergie. Le véritable plus, c’est sa compatibilité avec la charge de 120 W. Elle lui permet de passer de 10 % à 100 % d’autonomie en moins de 30 minutes — un très bon score pour le prix.

Concluons sur la partie photo, si cette version se compose d’un capteur principal grand-angle de 200 Mpx, elle offre des clichés corrects, mais pas impressionnants non plus. D’autant plus que le niveau de détails est un peu à la traîne et que le mode HDR est parfois capricieux. En temps normal, vous prenez des clichés en 12 Mpx avec le pixel binning pour économiser de la mémoire. En mode 200 Mpx, vous avez des clichés bien plus détaillés, mais la qualité n’arrive pas non plus à la hauteur d’un Galaxy S23 Ultra ou d’un Xiaomi 12T Pro.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur le Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus.

Pour découvrir d’autres modèles que celui proposé ici par Xiaomi, nous avons concocté pour vous, un guide regroupant les meilleurs smartphones à moins de 300 euros en 2023.

