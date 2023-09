Ninebot F2E : cette puissante trottinette électrique baisse son prix de 100 €

Acteur majeur du marché des trottinettes électriques, Ninebot a présenté cette année sa dernière gamme F2 Series comprenant trois modèles qui s'ajoutent à un catalogue d'une quinzaine de références. La Ninebot KickScooter F2E est le modèle de base de cette nouvelle gamme et elle profite en ce moment d'une promotion intéressante chez Rakuten avec un prix qui chute de 549 euros à 449 euros.

Ninebot-Segway est un constructeur chinois spécialisé depuis des années dans la micromobilité et plus particulièrement dans les trottinettes électriques. Avec des références allant de 300 euros à plus de 2 000 euros, il y en a pour tous les budgets et tous les besoins. La Ninebot KickScooter F2E fait partie des modèles les plus abordables et elle l’est encore plus en ce moment grâce à cette réduction de 100 euros.

La Ninebot KickScooter F2E en résumé

Une belle qualité de fabrication

Une conduite stable et sécurisée

Une belle puissance à revendre

Au lieu de 549 euros habituellement, la Ninebot KickScooter F2E est maintenant disponible en promotion à 449 euros chez Rakuten grâce à une réduction de 70 euros et au code promo SPORT30 valable jusqu’au 23 octobre.

Un design classique qui aurait mérité plus

Il n’y a pas grand-chose dont nous pouvons nous plaindre concernant le design de la Ninebot KickScooter F2E, le design est stylé et les finitions sont excellentes, mais ça manque d’exotisme, il n’y a pas vraiment de prise de risque. De plus, aucune couleur en dehors du noir n’est proposée. Notons toutefois la robustesse de la fixation au niveau de la potence qui est capable d’encaisser les nombreux pliages et dépliages à venir. En revanche, pliée, son transport peut être compliqué étant donné que la potence et le deck ne sont pas alignés.

Au niveau des équipements, la Ninebot KickScooter F2E embarque un phare avec des clignotants ainsi qu’un écran LED affichant toutes les informations pouvant être utiles durant la conduite. S’il est agréable à lire, il peut en revanche manquer de luminosité et devient même illisible en plein soleil. La Ninebot KickScooter F2E n’oublie pas non plus d’être connectée avec l’application du constructeur qui permet de paramétrer la vitesse maximal, par exemple. Elle intègre aussi Apple Find My et peut ainsi être géolocalisée.

Une belle réserve de puissance et d’énergie

La Ninebot KickScooter F2E embarque un moteur d’une puissance nominale de 400 W pouvant grimper jusqu’à 800 W, ce qui est plus que ses concurrentes qui tournent à 300 W. Cette puissance promet des accélérations rapides mais aussi de gravir des pentes de 18 % maximum selon le constructeur chinois. Lors de la conduite, cette trottinette électrique se montre d’une relative stabilité quand on sait qu’elle est avant tout dédiée aux trajets urbains avec des routes en bon état, et le freinage électronique est efficace.

Pour ce qui est de l’autonomie, Ninebot annonce une endurance de 40 km, mais sous certaines conditions écrites en tout petit : peser 75 kg, allure moyenne de 16 km/h, température extérieure de 25 °C. Durant notre test, nous avons atteint 27 kilomètres avec le mode sport, quand bien même c’est suffisant pour un usage urbain, on n’atteint pas les promesses du constructeur. Il ne faut pas être pressé pour la recharge puisque la batterie de 10200 mAh met 6 heures pour être complètement retrouver toute sa capacité.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur la Ninebot KickScooter F2E.

Afin de comparer la Ninebot KickScooter F2E avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleures trottinettes électriques pas chères du moment.

