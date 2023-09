La nouvelle Xiaomi Pad 6 chute déjà de 399 € à seulement 269 € pour les French Days

Ça y est, les French Days ont commencé ! C'est à ce genre d'occasion que certaines références, dont des produits récents, voient leur prix baisser. C'est le cas de la Xiaomi Pad 6 qui tombe à 269 euros au lieu de 399 euros.

Un écran plus joli, des performances réellement meilleures, voilà ce que propose la Xiaomi Pad 6 par rapport à l’ancien modèle de la marque. Cette tablette propose un très bon rapport qualité/prix et grâce aux French Days, elle coûte d’ores et déjà 130 euros de moins qu’à son tout récent lancement.

Ce qu’on apprécie sur la Xiaomi Pad 6

Son bel écran rafraîchi à 144 Hz

Sa puce performante, à l’aise dans toutes les tâches

Son autonomie satisfaisante

Au départ à 399 euros, la tablette Xiaomi Pad 6 se négocie aujourd’hui à seulement 269 euros avec le code RAKUTEN30 sur le site Rakuten. Elle est aussi en promotion chez Cdiscount à 289 euros.

Une tablette ultra-fluide

Esthétiquement, la Xiaomi Pad 6 fait dans le classique, et ce n’est pas une mauvaise chose. On est face à la recette d’une bonne tablette Android : un appareil fin et bien fini, avec un châssis en métallique sobre. Avec ses tranches prononcées, elle tient bien en main, mais pèse tout de même 490 g, c’est un peu plus lourd que la plupart des autres tablettes du marché.

La qualité d’affichage n’a pas été mise de côté. Même si on peut regretter l’absence de l’OLED, les contenus sont agréables à visionner grâce à son écran LCD de 11 pouces, avec une belle définition 2,8K (WQHD+). On a droit à une belle luminosité et un bon niveau de fidélité des couleurs. Et si l’écran du modèle précédent pouvait monter jusqu’à 120 Hz, la Xiaomi Pad 6 propose un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Même dans le haut de gamme, on ne trouve pas un taux aussi élevé. Dommage que cela ne se soit pas utile dans tous les jeux, mais vous aurez droit à une expérience de navigation plus agréable et des animations plus fluides.

Qui ne manque pas de puissance

Xiaomi met le paquet sur les performances en proposant le Snapdragon 870 de Qualcomm. Un choix judicieux qui lui vaut de faire encore mieux que le précédent modèle. Pour rappel, la Xiaomi Pad 5 écrasait la concurrence, mais cette année, la firme chinoise offre une tablette encore plus puissante. Avec ce SoC, elle est capable de réaliser n’importe laquelle de vos tâches sans rechigner et est parfaitement adapté pour jouer aux derniers jeux mobiles en 3D avec les paramètres graphiques à fond tout en profitant de 60 images par secondes. On aurait apprécié de pouvoir jouer à Fortnite avec un taux de rafraîchissement plus élevés, vu que l’écran est capable de monter à 144 Hz.

Pour finir, Xiaomi intègre sur sa tablette une batterie de 8 840 mAh. Après avoir testé pendant plusieurs jours la Pad 6, nous pouvons vous affirmer qu’elle peut tenir tout au long de la semaine, que ce soit pour lire la presse, jouer à quelques jeux vidéo et consulter vos réseaux sociaux. Le tout sans vraiment se soucier du niveau de batterie ni de la consommation en veille. En revanche, la charge est lente. Il faudra 84 minutes pour atteindre 100 % d’autonomie avec son chargeur de 33 W.

Retrouvez plus d’informations avec notre test sur la Xiaomi Pad 6.

