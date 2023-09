Xbox Series S : la console la plus vendue par Microsoft est en promotion pour les French Days

À côté de la Xbox Series X, Microsoft a lancé une version dématérialisée de sa console next-gen, la Xbox Series S. Elle est intéressante à plus d'un titre puisqu'elle est notamment capable de proposer une expérience dernière génération malgré son format compact. Mais pour tirer son prix vers le bas, elle a dû se soumettre à quelques compromis. Grâce aux French Days, il est aujourd'hui possible de mettre la main sur cette console pour 269,95 euros au lieu de 299,99 euros chez Rakuten.

La Xbox Series S reprend les principales caractéristiques de sa grande sœur et est même un véritable coup de cœur tant le design est séduisant et les performances au rendez-vous. Mais, le plus intéressant reste son prix, seulement 300 euros pour une console dernière génération capable de lancer les dernières exclusivités de Microsoft comme Starfield. Grâce aux French Days, la Xbox Series S est encore moins chère puisqu’elle perd quelques dizaines d’euros sur son prix de départ.

La Microsoft Xbox Series S en résumé

Une console compacte, bien finie et silencieuse

Peut faire tourner les jeux en 1440p 60 FPS

La rétrocompatibilité avec les jeux Xbox One, Xbox 360 et Xbox

Au lieu de 299,99 euros habituellement, la Microsoft Xbox Series S est maintenant disponible en promotion à 269,95 euros chez Rakuten grâce au code promo RAKUTEN30.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant la Microsoft Xbox Series S. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter La Microsoft Xbox Series S au meilleur prix ?

Une Xbox Series taille S

En plus d’être une console compacte, la Xbox Series S est la console la plus petite qu’ait conçue Microsoft jusqu’à ce jour. Avec des dimensions pareilles (6,5 cm x 15,1 cm x 27,5 cm), elle trouve facilement sa place dans un salon et sait même se faire discrète. Si elle se fait oublier, c’est aussi parce que la Xbox Series S est particulièrement silencieuse à l’usage et elle fait preuve d’un refroidissement exemplaire. La connectique à l’arrière est la même que celle de la Series X, c’est-à-dire qu’il est possible d’y brancher une carte d’extension du stockage.

Cette cure d’amaigrissement s’accompagne évidemment de quelques changements et ceux-ci sont similaires à ceux de la version digitale de la PS5 avec la version standard. Pour commencer, la Xbox Series S fonctionne en tout-dématérialisé à cause de l’absence de lecteur disque, ce qui veut dire qu’il est également impossible de lancer un Blu-ray. L’espace de stockage a, lui aussi, été considérablement réduit, passant des 802 Go de la Series X à seulement 364 Go ici.

Un rapport performances/prix à faire pâlir la concurrence

Quand bien même la Xbox Series S est la console dernière génération la moins performante de ce millésime, elle se base sur la même architecture graphique que la PS5 et la Xbox Series X et est ainsi capable de lancer les derniers jeux. Les compromis sont ailleurs : moins de puissance (4 Tflop au lieu des 12 de la Series X) et moins de RAM (10 Go au lieu de 16 Go). Cela se traduit par une baisse de la définition supportée, on passe de la 4K 120 FPS à la QHD 60 FPS ou à la FHD 120 FPS.

Ces compromis n’empêchent pas la Xbox Series S d’être particulièrement performante, surtout quand on regarde son tarif. L’intérêt dans cette console réside surtout dans son usage tout-dématérialisé avec le Xbox Game Pass qui permet d’avoir accès à toutes les exclus au seul prix de l’abonnement, mais aussi aux jeux Xbox One, Xbox 360 et Xbox. Cette console est également pensée pour les personnes qui n’ont pas d’écran 4K puisque quasiment aucune différence ne se fait ressentir sur la qualité de l’affichage.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur la Microsoft Xbox Series S.

Pour ne rien rater des French Days de septembre 2023

L’édition de septembre pour les French Days a officiellement commencé depuis le mardi 26 septembre 2023 en France et se termine lundi prochain, soit le 2 octobre. Dès maintenant, plusieurs marchands ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures promotions. Voici les offres que l’on recommande chez Frandroid.

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin ne rien rater des offres que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux French Days

S’abonner à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.