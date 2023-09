Amazon casse les prix du Google Pixel 7 et de sa version Pro pour les French Days

Il semblerait que la prochaine présentation du Google Pixel 8 et les French Days font de l'effet au Google Pixel 7 qui voit son prix fondre sur Amazon, passant de 649 euros à 469 euros. Une aubaine pour les amateurs de photographie qui peuvent désormais profiter d'un smartphone qui ne rate aucun cliché à un rapport qualité-prix imbattable !

Les French Days sont l’un des quelques événements promotionnels tant attendus pour faire de bonnes affaires et s’offrir un TV 4K, le dernier smartphone ou n’importe quelle nouveauté high-tech qui fait envie. Parmi les pépites dans la mine de deals, il y a cette réduction sur le Google Pixel 7, un smartphone noté 9/10 dans nos colonnes et un excellent photophone de surcroît. Chez Amazon, il affiche une réduction de 180 euros dans sa version de 128 Go.

Pourquoi on recommande le Google Pixel 7

Les performances de son appareil photo

Sa dalle AMOLED en FHD+ bien calibrée

Pixel Experience, l’un des meilleurs OS du moment

Au lieu de 649 euros habituellement, le Google Pixel 7 (128 Go) est maintenant disponible en promotion à 469 euros chez Amazon. Idem pour le Google Pixel 7 Pro (128 Go) qui est maintenant disponible en promotion à 689 euros chez Amazon au lieu de 899 euros.

L’un des meilleurs photophones du moment

Mieux fini et plus léger que son prédécesseur, le Google Pixel 7 fait un quasi-sans faute au niveau du design, il aurait seulement fallu un indice de réparabilité un peu plus élevé et cela aurait été parfait. Du côté de l’écran, quasiment rien ne bouge. Nous avons toujours une dalle AMOLED en définition Full HD+ (2400 x 1080 pixels) et un taux de rafraîchissement de 90 Hz, si elle s’en sort très bien en ce qui concerne la luminosité, la colorimétrie ne couvre que 77 % du spectre DCI-P3, c’est moins que le Google Pixel 6.

Le véritable atout du Google Pixel 7, à l’instar de son prédécesseur, c’est son appareil photo. La configuration n’a pourtant rien d’impressionnant et accuse même l’absence de téléobjectif, nous avons uniquement un capteur principal de 50 Mpx, un ultra grand-angle de 12 Mpx et un capteur frontal de 10,8 Mpx. Les deux capteurs arrière sont assistés d’un autofocus laser et d’une stabilisation optique qui fonctionne également en mode vidéo, et avec le traitement d’images opéré par son SoC, les clichés du Google Pixel 7 sont tous bluffants, si bien qu’il n’y a finalement pas besoin de téléobjectif.

Distancé par la concurrence sur les performances

Le Google Pixel 7 est certes l’un des meilleurs photophones de sa génération, mais il n’est cependant pas exempt de défauts. Il y a d’abord son Google Tensor G2, le SoC avec lequel il tourne et qui ressemble fortement à un Exynos de Samsung. Comparé aux autres smartphones sortis au même moment et positionnés sur la même tranche tarifaire, le Google Pixel 7 n’est pas le plus puissant. Il arrive tout de même à faire tourner les jeux 3D avec un peu de chauffe et de compromis sur la qualité graphique.

Le SoC dans la fourchette basse n’enlève rien au plaisir d’utilisation grâce à Pixel Experience, la surcouche logicielle des Google Pixel qui fonctionne sous Android. Il s’agit d’une des interfaces les plus esthétiques et les plus personnalisables du moment avec quelques fonctionnalités sympathiques, notamment autour des photos. Enfin, si la batterie constituait une inquiétude au départ, puisque moins grande que celle du Pixel 6, l’autonomie ne bouge pas et s’étend d’une journée à une journée et demie. En revanche, il ne faut pas être pressé pour la recharge.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur le Google Pixel 7.

Pour ne rien rater des French Days de septembre 2023

L’édition de septembre pour les French Days a officiellement commencé depuis le mardi 26 septembre 2023 en France et se termine lundi prochain, soit le 2 octobre. Dès maintenant, plusieurs marchands ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures promotions. Voici les offres que l’on recommande chez Frandroid.

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin ne rien rater des offres que nous recommandons :

