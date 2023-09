Hisense 65U8HQ : ce TV 4K Mini LED 120 Hz chute à un super prix pendant les French Days

Avec son modèle 65U8HQ, Hisense est parvenu à proposer un TV complet, performant, et surtout plus abordable que bien d'autres concurrents. C'est encore plus le cas pendant les French Days, puisque Ubaldi propose cette référence à 799 euros au lieu de 1 189 euros.

Comme le fait très bien TCL, Hisense lance fréquemment des gammes de TV complets et performants, qui cumule les compatibilités avec les meilleures normes vidéo tout en étant tout aussi bien adapté au gaming. Le tout, en appliquant des tarifs agressifs par rapport à la concurrence, y compris pour de grandes diagonales. Un ensemble de fonctionnalités que le modèle 65U8HQ propose, et pour un prix encore moins élevé qu’en temps normal grâce aux French Days.

Les avantages du TV Mini LED Hisense 65U8HQ

Une dalle 4K QLED Mini LED de 65 pouces

Compatible HDR, HDR10+, Dolby Vision IQ, Dolby Atmos

Des ports HDMI 2.1

Initialement affiché à 1 189 euros, le TV Mini LED Hisense 65U8HQ est désormais vendu à 799 euros chez Ubaldi.

Une dalle 4K lumineuse

Pour son modèle 65U8HQ, Hisense a misé sur un design minimaliste qui ne manque pas d’élégance, avec des bordures des très fines sur trois côtés. Petit bémol tout de même pour celle, plus épaisse, sur le bas de l’écran, mais la taille considérable de la dalle aide à relativiser. Le tout est soutenu par un pied solide qui avance à l’avant, ce qui pourrait compliquer l’installation d’une barre de son : un critère à prendre en compte, donc. Il faut aussi veiller à installer le TV dans une pièce suffisamment grande pour pouvoir avoir assez de recul durant le visionnage.

Le principal atout de cet écran reste tout de même sa dalle 4K UHD QLED (Quantum Dot) qui embarque la technologie Mini LED : cette dernière offre un rétroéclairage bien plus précis, des contrastes encore plus profonds et une meilleure luminosité (jusqu’à 1 300 nits). Les contours des objets diffusés à l’écran sont plus nets, et les couleurs mieux retranscrites. Concrètement, ce TV Mini LED dispose de la technologie d’affichage LCD et embarque dans son système de rétroéclairage des LED nettement plus petites que les celles utilisées traditionnellement. Les LED sont donc plus nombreuses et couvrent davantage de zones. De quoi se rapprocher (un peu) de l’OLED. Autrement, cet écran marque aussi des points avec sa compatibilité avec les contenus HDR, HDR10+ ou encore Dolby Vision IQ. Côté son, on peut compter sur du Dolby Atmos pour un son immersif et vaste.

Un TV tout aussi adapté au gaming

Les gamers n’ont pas été mis de côté puisqu’ils ont accès à deux ports HDMI 2.1. Le taux de rafraîchissement variable (VRR) et l’ALLM (Auto Low Latency Mode) sont aussi de la partie pour réduire les déchirures d’écran et assurer une bonne réactivité, sans oublier la compatibilité avec l’AMD FreeSync. Pour ne rien gâcher, la dalle est quant à elle rafraîchie nativement à 100 Hz, ce qui est plutôt rare sur des TV à ce prix.

Enfin, pour ce qui est de l’interface, pas d’Android TV ici, mais le système d’exploitation maison de Hisense, Vidaa U. Cet OS donne accès à un grand nombre d’applications phares, comme Netflix, Prime Video ou Dinsey+, mais malheureusement, il est dépourvu des services de replay. Les assistants Alexa et Google Assistant sont de leur côté bien présents pour toutes vos requêtes vocales, sans avoir besoin de manipuler la télécommande.

