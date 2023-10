Amazon Echo Show 10 : ce smart display qu’on a noté 9/10 est à -30 %

L'Echo Show 10 d'Amazon n'est pas un écran connecté comme les autres. En plus d'empiler un large écran sur une enceinte Echo, il se dote d'un pied rotatif pour être plus polyvalent. De base à 249 euros, aujourd'hui, il est en promotion à 189 euros.

Il a beau dater de 2020, l’Echo Show 10 d’Amazon est un produit encore très intéressant. Il a la particularité de posséder un pied rotatif pour s’orienter vers vous quand vous faites une requête. Un écran connecté polyvalent qui demande un budget assez élevé, mais grâce à cette remise de 60 euros, il devient plus recommandable, d’autant plus qu’il a obtenu la note de 9/10 à notre test.

Les atouts de l’Echo Show 10

Un smart display polyvalent

Un bon suivi du mouvement

Une bonne puissance sonore

Disponible à sa sortie à 249,99 euros, l’écran connecté Echo Show 10 (2020) est remisé à 30 % et s’affiche maintenant à 189,99 euros sur Amazon. On le trouve aussi en coloris blanc au même prix.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant l’Echo Show 10 2020 d’Amazon. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter L' Amazon Echo Show 10 2020 au meilleur prix ?

Un écran qui pivote pour mieux vous servir

Contrairement à l’Echo Show 5, le smart display Echo Show 10 a une apparence bien différente. Il dispose d’un écran HD adaptatif de 10 pouces tenu empilé sur une enceinte Echo ronde en tissu 100 % recyclé. Et si les appareils Echo Show n’embarquaient qu’un écran statique, ce modèle ajoute un pied motorisé et rotatif. Il va donc pouvoir pivoter sur lui-même pour vous suivre intelligemment à la voix, c’est là sa principale nouveauté et originalité.

Cela peut paraître assez gadget à première vue, mais cette fonction s’avère plutôt utile au quotidien. L’écran vous « suit » dès que vous vous interagissez avec Alexa, et s’oriente de manière ce que vous ayez les informations sous les yeux durant une recette, par exemple. C’est pratique en cuisinant ou en regardant une vidéo tout en faisant autre chose. Même pour passer des appels vidéos, l’écran se débrouille pour toujours bien, vous centrez pour vos interlocuteurs.

Fait aussi office d’enceinte connectée

La partie sonore du Smart Display est très soignée. Les deux tweeters à déclenchement frontal embarqués font la rotation pour suivre le mouvement de l’écran, tout comme le woofer. Une façon d’assurer une bonne qualité sonore et adaptée à l’espace, que ce soit pour écouter de la musique, visionner des vidéos avec les services compatibles (Prime Video, Netflix, Disney+, YouTube…),

C’est un appareil polyvalent qui peut aussi servir de vigie en votre absence grâce à sa caméra grand-angle de 13 mégapixels. Il peut aussi piloter vos objets connectés (lumière, enceinte connectée, prise, etc.), créer des routines et même diffuser le flux vidéo de vos caméras de vidéosurveillance sur son écran.

Envie d’en savoir plus ? N’hésitez pas à lire notre test sur l’Echo Show 10 2020 d’Amazon.

Si vous souhaitez découvrir ce que propose la concurrence, voici notre guide des meilleurs écrans connectés pour piloter votre maison connectée.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.