Cette barre de son Samsung compatible Dolby Atmos est à 119 € au lieu de 399 €

Samsung propose un grand nombre de barres de son efficaces et immersives, mais le modèle qui nous intéresse aujourd'hui est la HW-S60B. Compatible Dolby Atmos, elle a l'avantage d'être bien moins chère que d'autres concurrentes : elle peut ainsi revenir à 119 euros au lieu de 399 euros sur Amazon.

Le son étant le principal point noir des téléviseurs, y compris les plus haut de gamme, les barres de son sont bien souvent indispensables pour booster l’audio des TV, d’autant plus que certaines sont capables de simuler un environnement sonore en 3D. Mais la plupart du temps, les barres de son ne sont pas à la portée de toutes les bourses, surtout celles qui sont réellement efficaces, comme celles conçues par Samsung. Heureusement, il est possible de faire de bonnes affaires, et pas des moindres : actuellement, la barre de son Samsung HW-S60B, riche en fonctionnalités, peut vous revenir à moins de 120 euros.

Les points essentiels de la Samsung HW-S60B

Un design compact

Sept haut-parleurs, dont un central

Compatible Dolby Atmos et DTS:X

Le système Q-Symphony

Initialement proposée à 399 euros, puis réduite à 219,99 euros, la barre de son Samsung HW-S60B peut vous revenir à 119,99 euros chez Amazon grâce à une ODR de 100 euros valable jusqu’au 16 novembre 2023.

Une barre de son compacte et pratique

Contrairement à d’autres barres de son plus massives de la marque, le modèle HW-S60B de Samsung arbore un format plutôt compact avec ses 67 cm de largeur. Une taille qui lui permet de se glisser plus facilement sous des téléviseurs de 50 pouces. Haute de 6,2 cm, elle parvient en plus à se fondre aisément dans le décor, sans empiéter sur le bas de l’image diffusée à l’écran. Notez d’ailleurs qu’elle peut aussi bien se placer sur un meuble TV qu’être fixée au mur, d’autant plus que son poids de 2,7 kg est plutôt contenu.

Côté connectique, la barre de son comprend une sortie HDMI et une entrée optique. Outre le Bluetooth, elle sera aussi compatible avec le Wi-Fi et HDMI eARC, ainsi qu’avec les assistants Google et Alexa. AirPlay 2 est aussi de la partie pour diffuser du contenu depuis un smartphone ou une tablette.

Un son bien immersif

Passons maintenant aux choses sérieuses. Comme bien d’autres de ses cousines conçues par Samsung, la barre de son sans fil HW-S60B propose ce que les amateurs de cinéma et de séries recherchent pour se plonger dans leurs contenus : un effet surround qui renforce l’immersion. Ce modèle est ainsi compatible avec les technologies Dolby Atmos, assurant un son vaste et immersif, et DTS:X, qui offre quant à elle un rendu sonore optimisé, avec notamment des basses bien présentes pour un résultat plus enveloppant. Notons aussi la présence de cinq canaux mais aussi de sept haut-parleurs, dont un central qui se charge de rendre les voix plus claires et les dialogues plus intelligibles, y compris à faible volume. Toutefois, et c’est un peu dommage, la barre de son ne s’accompagne de caisson de basse.

Enfin, la Samsung HW-S60B embarque également le système Q-Symphony, qui permet de son côté de synchroniser les haut-parleurs de la barre de son avec ceux d’un TV QLED Samsung pour une immersion renforcée. La fonction SpaceFit Sound, qui permet à l’appareil de s’adapter à votre pièce et d’affiner ses réglages en fonction de la configuration de votre espace, est aussi présente.

