Sony WH-CH720N : la copie du XM5 ne coûte pas plus de 100 € sur Amazon

Si vous n’avez pas le budget nécessaire pour le XM5 de Sony, la marque propose le WH-CH720N. Une référence qui hérite en partie de la réduction de bruit du modèle haut de gamme pour un prix bien plus bas : il est même à 98 euros au lieu de 150 euros.

Pour ceux dont le budget est assez serré et qui recherchent un bon casque à réduction de bruit active, le Sony WH-CH720N est un bon candidat. Ce produit emprunte quelques caractéristiques aux modèles WH-1000X, et profite de fonctionnalités intéressantes pour un prix plus attractif que les références plus haut de gamme. On le trouve même en ce moment 50 euros moins cher.

Les points forts du Sony WH-CH720N

Un casque léger et confortable

Équipé de la réduction de bruit active

Compatible Bluetooth multipoint

Le casque Sony WH-CH720N est proposé à 150 euros, mais grâce une réduction de 34 %, il se négocie aujourd’hui à 98,99 euros sur Amazon.

Un design soigné et confortable

Le Sony WH-CH720N n’a pas à rougir face au XM5, et propose un design soigné. C’est un casque au format circum-aural avec des coussinets qui entourent l’oreille et offre un bon confort sur le crâne. Il procure peu de gêne, même après plusieurs heures d’écoute. La marque se vante d’ailleurs d’avoir conçu le plus léger (192 g) de ses casques sans fil avec fonction antibruit.

Pour assurer de bonnes performances audio, il dispose de transducteurs — de 30 mm de diamètre. De ce fait, il offre un rendu sonore chaleureux et équilibré. Le WH-CH720N bénéficie également de la technologie DSEE pour optimiser la restitution des fichiers audio numériques compressés et proposer une écoute plus équilibrée, avec un son riche et naturel. Autrement, on va retrouver la compatibilité avec les codecs SBC et AAC.

Avec des fonctionnalités emprunter du modèle haut de gamme

En plus de l’isolation passive, le casque de Sony propose la technologie de réduction de bruit active. Il intègre le même processeur Sony V1 que sur le WH-1000XM5 pour la gestion de la réduction de bruit active, mais ne profite que de deux microphones pour capter les bruits ambiants — contre quatre par oreille pour le XM5. Il sera en mesure d’atténuer les bruits environnants pour vous isoler au mieux. Si vous souhaitez au contraire pouvoir entendre les sons qui vous entourent, sur un passage piéton par exemple, ou sur le quai d’une gare, vous pourrez également activer un mode en ce sens. Autre bon point : il est aussi compatible Bluetooth multipoint pour associer deux appareils simultanément.

Sony ne néglige pas l’autonomie de son casque et annonce une durée d’utilisation de 35 heures avec le système de réduction de bruit activé. Une fois désactivée, il sera possible profiter de sa musique pendant 50 heures. Si vous êtes à court de batterie, le WH-CH720N est compatible avec la charge rapide : 3 minutes vous procureront jusqu’à 60 minutes de lecture supplémentaire.

