Moustache Samedi 28.2 : ce VAE premium est 1 100 € moins cher via le reconditionnement chez Upway

Depuis plus de dix ans, la marque vosgienne Moustache conçoit uniquement des vélos électriques, lesquels sont d’ailleurs vite devenus incontournables sur le marché. Chaque VAE du fabricant est nommé d’après un jour de la semaine, un choix censé orienter les acheteurs, qui se dirigeront par exemple vers un Lundi pour une utilisation en semaine ou bien vers un Samedi pour un usage le week-end, davantage propice aux loisirs. C’est justement ce dernier qui nous intéresse particulièrement aujourd’hui. Le modèle Samedi 28.2, d’habitude très onéreux, bénéficie d’une réduction de 1 100 euros sur son prix de lancement si l’on l’achète reconditionné, ce qui est bien meilleur pour la planète.

Ce que propose le Moustache Samedi 28.2

Un vélo adapté aux déplacements quotidiens et aux longues sorties

Un moteur puissant Bosch Active Line Plus (50 nm)

Une autonomie suffisante

Initialement affiché à 3 199 euros au lancement, le vélo électrique Moustache Samedi 28.2 est actuellement proposé à 2 099 euros chez Upway. Il s’agit d’un modèle reconditionné qui a parcouru moins de 5 km depuis 2023. Notez par ailleurs qu’il est possible d’obtenir des aides de l’État pour l’achat d’un tel vélo électrique.

Un vélo idéal pour la ville ou les chemins de campagne

Le modèle Samedi 28.2 de Moustache a été conçu pour les déplacements quotidiens en ville, mais pas seulement : il s’agit aussi d’un VTC (vélo tout chemin) adapté aux chemins moins plats que l’on peut emprunter à la campagne, par exemple. La marque a ainsi misé sur un cadre fermé, qui a pour avantage de rendre le VAE bien plus rigide, et donc plus robuste, ce qui est idéal pour les déplacements non urbains. En revanche, ce type de cadre est plus difficile à enjamber : vous risquez de devoir vous entraîner au grand écart pour enfourcher ce modèle…

Le VAE Samedi 28.2 est par ailleurs équipé de pneus larges Schwalbe Balloon Big Apple de 28 pouces ainsi que de freins à disques hydrauliques, qui promettent un freinage très efficace, y compris sous la pluie, mais aussi précis et progressif. Idéal pour les déplacements en ville ou sur des chemins moins stables, donc. Notez par ailleurs que ce vélo est en taille M, donc conçu pour les personnes mesurant entre 1m68 et 1m83.

Un vélo puissant et endurant

Pour circuler en ville ou à la campagne, le Samedi 28.2 est muni d’un moteur Bosch Active Line Plus capable de délivrer un couple de 50 Nm. Ce VAE peut atteindre sans souci la limite des 25 km/h ainsi que grimper les pentes sans difficulté. On a aussi droit à un système de transmission à chaîne, associé à un dérailleur classique de la marque Shimano qui est autant polyvalente pour la ville que le tout-chemin.

Enfin, côté autonomie, le Moustache Samedi 28.2 renferme une batterie d’origine de 500 Wh. De quoi rouler, en théorie, jusqu’à 100 km sur des routes plates ou 70 km sur des terrains vallonnés, selon la marque. Bien sûr, ces distances varient en fonction de la surface de la route et son dénivelé, des conditions météo ou encore du poids de l’utilisateur.

