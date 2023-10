Ce laptop Asus OLED (Ryzen 5 + 16 Go RAM) n’est qu’à 649 € pour le Prime Day

Avec des finitions soignées, une fiche technique solide et un écran de 15,6 pouces, ce Vivobook 15 OLED est un laptop à considérer, d'autant plus en ce moment pour le Prime Day d'Amazon en étant proposé à 649 euros au lieu de 899 euros.

La gamme Vivobook de chez Asus est celle qui se place juste en dessous de la gamme Zenbook en termes de PC portables. La référence S1504FA est une machine très équilibrée et puissante, qui profite également d’une dalle OLED et d’un châssis fin et élégant. Ce laptop présente de bons arguments pour devenir votre compagnon de productivité du quotidien, surtout maintenant qu’il perd 250 euros sur son prix habituel pendant le Prime Day d’Amazon.

Les atouts du Vivobook 15 OLED (S1504FA)

La qualité de l’écran OLED en Full HD

Des performances assurées par l’AMD Ryzen 5 7520U

16 Go de mémoire vive et SSD de 512 Go

Au lieu d’un prix barré à 899 euros, l’ordinateur portable ASUS Vivobook 15 OLED S1504FA bénéficie d’une réduction de 250 euros et s’affiche désormais à 649 euros sur Amazon pendant le Prime Day.

Un ultrabook qui mise sur la qualité d’image

L’Adus Vivobook 15 OLED S1504FA est un laptop élégant et sobre aux finitions soignées. Et le constructeur tient à miser sur la légèreté, pour rendre son laptop facilement transportable, grâce à son poids relativement réduit de ‎2,53 kg et 20 mm d’épaisseur. Pour continuer dans la légèreté et la mobilité, le laptop est doté d’une dalle de 15,6 pouces peu encombrante, aux bordures fines.

Sa connectique est aussi bien généreuse, avec deux USB 3.2 (Gen1), un port USB 3.2 Type-C (Gen1) et un port HDMI 1.4. Mais la véritable force de cet ultrabook c’est bien son écran. Il s’équipe d’une dalle OLED tactile au format 16:9 avec une définition Full HD de 1920×1080 pixels, ce qui n’est pas si commun pour ce type de dalle sur un laptop. Résultat : on a droit à des contrastes infinis, des couleurs parfaitement calibrées, un affichage fluide et une compatibilité avec le HDR (600 nits).

Mais aussi les performances

Ce PC portable a été conçu pour des usages multiples. Il convient aussi bien pour les tâches les plus simples que pour du multitâche ou de la création multimédia. Cela est possible grâce à l’intégration d’un processeur AMD mobile de dernière génération. On retrouve un AMD Ryzen 5 7520U cadencé à 2.8 GHz ( jusqu’à Jusqu’à 4.3 GHz en mode boost). Ce n’est certes pas un foudre de guerre, mais il permettra d’assurer de bonnes performances dans les tâches bureautiques et multimedia. En revanche le chipset graphique Radeon risque d’être assez juste pour jouer à des jeux gourmands.

Une configuration qui s’accompagne de 16 Go de mémoire vive DDR4 et d’un SSD 512 Go. Vous disposerez d’un stockage confortable, mais vous pourrez aussi vous satisfaire de temps de chargement réduits, et d’une belle rapidité au lancement de votre machine. Et pour rester productif, vous serez ravi d’apprendre que ce modèle est capable de tenir sur environ 10 heures en utilisation classique d’après la marque.

Qu’est-ce que sont les Jours Flash Amazon Prime ?

On l’a déjà vu au début de l’année avec les ventes flash du printemps, Amazon souhaite réitérer l’expérience de façon automnale en ce mois d’octobre avec ce nouvel événement intitulé Jours Flash Amazon Prime, qui se déroule du 10 au 11 octobre 2023. Ne vous y méprenez pas, c’est exactement comme le Prime Day, ce qui veut dire que les offres sont exclusivement réservées aux membres Prime.

Comment s’abonner gratuitement à Amazon Prime ?

Pour bénéficier des prix attractifs des Jours Flash, il est indispensable d’être membre Amazon Prime. Si vous êtes déjà abonnés au service, vous n’avez rien de plus à faire. En revanche, si ce n’est pas encore le cas, sachez qu’il est possible de bénéficier d’un essai de 30 jours, ou 90 jours si vous êtes étudiant. Cela concerne uniquement les nouveaux comptes ou celles et ceux qui n’ont pas été abonnés au service depuis un certain temps.

