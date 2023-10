Samsung The Frame : la version 50″ de 2023 est à 516 € au lieu de 1 299 € pour le Prime Day

Samsung renouvelle tous les ans sa gamme The Frame et ses TV-tableaux se retrouvent souvent en promo pour des évènements comme le Prime Day d'Amazon. Grâce à une remise de 100 euros en ODR et une baisse de prix, le modèle 50 pouces de cette année se retrouve à un peu plus de 500 euros seulement.

Si vous voulez un téléviseur qui ne ressemble à aucun autre dans votre salon, la gamme The Frame par Samsung figure parmi les designs plus réussis sur le marché des TV. Le constructeur coréen mise sur un design original capable d’embellir votre salon en toute discrétion, mais aussi sur une fiche technique complète pour combler les besoins des amateurs de cinéma et jeux vidéo. Le modèle 50 pouces de la gamme 2023 est aujourd’hui moins cher pendant le Prime Day d’Amazon, notamment grâce à la possibilité d’ajouter une ODR de 100 euros.

Ce qu’il faut retenir de cette TV de la gamme The Frame

TV avec une dalle QLED de 50 pouces

La compatibilité 4K, HDR 10+

Des ports HDMI 2.1

L’OS Tizen

Lancé aux alentours de 1 299 euros, le téléviseur Samsung The Frame QE50LS03BG de 50 pouces s’affiche désormais à 616 euros sur Amazon pendant le Prime Day mais une ODR de 100 euros fait baisser le prix final à 516 euros.

Un TV en forme de tableau qui sait se montrer discrète

Le Samsung The Frame QE50LS03BG dispose d’une diagonale de 55 pouces, soit 165 centimètres. Avec une telle taille, il faudra bien s’assurer d’avoir de la place et aussi suffisamment de recul pour profiter confortablement du TV. Cette diagonale donne l’impression d’être comme au cinéma, et offre une immersion totale dans votre salon.

L’avantage avec ce modèle, c’est qu’en dépit cette taille, il arrive à se fondre dans le décor grâce à son design atypique. Ce téléviseur The Frame s’équipe d’un cadre autour de l’écran rappelant celle d’un tableau et transforme ainsi votre salon en galerie d’art. Son cadre en bois produit une parfaite illusion, si vous accrochez le TV au mur. Lorsque vous ne l’utilisez pas, vous pourrez afficher de nombreuses œuvres d’art de musée, ou afficher du contenu un peu plus personnel avec une clé USB ou via votre smartphone.

Une expérience TV complète la touche Samsung en plus

L’écran QLED offre par ailleurs une qualité d’images réaliste avec un large panel de couleurs. Ce modèle profite de la 4K Ultra HD et la compatibilité HDR10+ (mais pas Dolby Vision) afin de fournir une belle luminosité. Ajoutez à cela l’intégration du processeur Quantum Processeur 4K, qui assurera la transformation et l’optimisation de l’ensemble des contenus. Côté son, Samsung propose la technologie Adaptive Sound qui analyse en temps réel le contenu audio de chaque scène pour optimiser le son.

La dalle est cependant limitée à du 50 Hz ce qui lui retire les fameux modes 4K@120fps des Xbox Series X et PlayStation 5. Cependant, elle intègre des ports HDMI 2.1. prend en charge le taux de rafraîchissement variable (VRR), et ALLM utiles pour éviter les déchirures de signal.

Enfin, Samsung oblige, TizenOS est de la partie et permet de naviguer de façon ergonomique dans les menus du téléviseur, tout en profitant des services et des applications compatibles comme Netflix, Prime Video, OCS, Disney+, Spotify, etc. Sachez également que cette TV est compatible avec Google Assistant, Alexa, Apple Homekit et permet de diffuser des contenus depuis son smartphone via AirPlay 2 ou Miracast.

Qu’est-ce que sont les Jours Flash Amazon Prime ?

On l’a déjà vu au début de l’année avec les ventes flash du printemps, Amazon souhaite réitérer l’expérience de façon automnale en ce mois d’octobre avec ce nouvel événement intitulé Jours Flash Amazon Prime, qui se déroule du 10 au 11 octobre 2023. Ne vous y méprenez pas, c’est exactement comme le Prime Day, ce qui veut dire que les offres sont exclusivement réservées aux membres Prime.

Comment s’abonner gratuitement à Amazon Prime ?

Pour bénéficier des prix attractifs des Jours Flash, il est indispensable d’être membre Amazon Prime. Si vous êtes déjà abonnés au service, vous n’avez rien de plus à faire. En revanche, si ce n’est pas encore le cas, sachez qu’il est possible de bénéficier d’un essai de 30 jours, ou 90 jours si vous êtes étudiant. Cela concerne uniquement les nouveaux comptes ou celles et ceux qui n’ont pas été abonnés au service depuis un certain temps.

Les meilleures promotions des Jours Flash Amazon Prime

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin de ne rien rater des offres que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux Jours Flash Amazon Prime

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.