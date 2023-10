Un prix incroyable, mais vrai, pour ce SSD de 4 To en promotion lors du Prime Day

Le SSD Crucial MX500 a beau être doté de 4 To, soit une capacité de stockage considérable, il est pourtant proposé à un super prix pendant le Prime Day d'Amazon : sur la plateforme, on peut en effet le trouver à 186,99 euros.

Sur le marché des solutions de stockage, les SSD NVMe ont particulièrement la cote notamment grâce à leurs performances supérieures à celles des SSD classiques au format 2,5 pouces. Pourtant, actuellement, ces derniers bénéficient souvent d’un bien meilleur rapport capacité/prix, le tarif du To ayant peu à peu dégringolé. Le modèle interne Crucial MX500, doté de 4 To et de vitesses de transfert élevées, est justement particulièrement intéressant en ce moment puisque son prix ne dépasse pas les 190 euros pendant le Prime Day d’Amazon.

Les atouts du Crucial MX500

Une grosse capacité de 4 To

Jusqu’à 560 Mo/s en lecture et 510 Mo/s en écriture

Un boost d’endurance grâce à la technologie 3D NAND

Récemment affiché aux alentours des 215 euros, le SSD interne Crucial MX500 de 4 To est désormais proposé à 186,99 euros sur Amazon pour les membres Prime.

Un SSD résistant facile à installer

Comme tous les autres SSD internes, le Crucial MX500 est une solution bien plus pratique qu’un HDD classique. En effet, il va bien mieux protéger les fichiers et autres logiciels stockés grâce à sa capacité à résister aux chocs et autres vibrations, le SSD étant dépourvu de pièces mécaniques ou mobiles qui pourraient se casser. De plus, cette absence de pièces mécaniques permet d’éviter toute surchauffe de l’appareil. Bref, on a là un moyen de stockage bien plus rassurant, d’autant plus qu’il est plutôt simple à installer.

Crucial propose d’ailleurs un guide pratique pour orienter l’utilisateur durant l’installation du SSD, qui devrait donc se faire sans encombre. En cas de pépin, la marque garantit d’ailleurs son SSD pendant 5 ans. Bien sûr, ce SSD présentant un format de 2,5 pouces, il ne pourra pas être installé dans les entrailles d’un ultrabook, trop fin pour cela.

Des vitesses de transfert élevées

Côté performances, le SSD Crucial MX500 offre des vitesses de transfert pouvant s’élever à 560 Mo/s en lecture et à 510 Mo/s en écriture. Une configuration plus que satisfaisante, d’autant plus que l’appareil garde une stabilité dans les débits même quand le stockage est bientôt saturé. Avec 4 To sous la main, vous devriez tout de même avoir largement de quoi faire : cette énorme capacité vous permet notamment de stocker de nombreux fichiers volumineux, et même d’installer une bibliothèque Steam ou Epic conséquente.

Le Crucial MX500 promet également des temps de chargement considérablement réduits et des lancements rapides de la machine, même si les SSD NVMe en PCIe 3 ou 4 font un poil mieux. Enfin, mentionnons la technologie 3D NAND de Micron, capable d’insuffler un boost d’endurance, tout en consommant peu d’énergie, à un ordinateur.

