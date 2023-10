iRobot lance un nouvel aspirateur robot 2-en-1, et le brade déjà à -25 %

Le robot aspirateur iRobot Roomba Combo i5+ vient tout juste d'arriver sur le marché, mais il est déjà affiché à un prix moins élevé qu'à sa sortie. Ce modèle 2-en-1 qui lave et aspire est en effet disponible à 529 euros au lieu de 699 euros sur Amazon.

Les robots aspirateurs ont considérablement simplifié le quotidien de toutes celles et ceux qui ne souhaitent pas passer des heures à aspirer les poussières et autres saletés qui s’accumulent sur le sol. Mais il y a mieux que les robots aspirateurs : il y a les robots qui aspirent… et lavent. Des modèles 2-en-1 qui permettent de rendre les sols encore plus impeccables. Le nouvel iRobot Roomba Combo i5+ propose justement cette double action. Et il a beau être arrivé tout récemment sur le marché, il est déjà disponible en promotion à -24 %, une réduction qui rend son rapport qualité/prix bien plus intéressant.

Les points forts de l’iRobot Roomba Combo i5+

Une navigation intelligente

Un bac pour aspirer, un autre pour laver

Un système d’autovidage pratique

Initialement affiché à 699 euros, le robot aspirateur iRobot Roomba Combo i5+ est désormais vendu à 529 euros sur Amazon.

Un robot qui sait se repérer dans l’espace

Comme un grand nombre de références conçues par iRobot, le modèle Roomba Combo i5+ est capable d’établir une cartographie précise de votre domicile avant de débuter sa mission. Un plan que l’on peut ensuite retrouver dans l’application iRobot Home. Cette navigation intelligente lui permet avant tout de savoir se repérer dans l’espace et de mémoriser l’agencement de chaque pièce.

Sur l’application iRobot Home, outre les cartes, d’autres fonctionnalités sont disponibles, comme personnaliser des tâches de nettoyage, créer des routines ou encore déclencher automatiquement le robot même en n’étant pas à la maison. Le robot est par ailleurs compatible avec Google Assistant et Alexa pour pouvoir obéir à diverses requêtes vocales, comme l’ordre d’aspirer dans la cuisine, par exemple.

Un nettoyage complet et précis

Une fois mis en route, l’iRobot Roomba Combo i5+ est capable d’effectuer un nettoyage complet : la brosse latérale se charge de récupérer toutes les saletés sur les côtés, tandis que les rouleaux en caoutchouc s’occupent de soulever les débris et autres poussières ou poils d’animaux pour mieux les évacuer sans les emmêler. Mais comme précisé plus haut, le robot ne se contente pas d’aspirer, puisqu’il est aussi capable de peaufiner son action avec un nettoyage humide. En effet, le robot est livré avec deux bacs : l’un sert à aspirer, tandis que l’autre permet d’aspirer et de laver grâce à un réservoir d’eau embarqué qui humidifie une lingette intégrée. Bref, un nettoyage très précis, d’autant plus que le robot bénéficie de la technologie Dirt Detect, qui lui permet de détecter les zones particulièrement sales du logement pour s’attarder davantage dessus.

Enfin, l’iRobot Roomba Combo i5+ s’accompagne d’une station d’autovidage Clean Base, qui permet au robot de vider de façon autonomie toutes ses saletés ramassées. La station est capable de tenir 60 jours sans avoir besoin d’être vidée elle-même. On apprécie d’ailleurs le fait que les sacs anti-allergènes qui récoltent les poussières soient capables de retenir, selon la marque, 99 % du pollen et des moisissures, ce qui devrait rassurer les personnes souffrant d’allergies.

