À peine lancé, le SSD Samsung 990 Pro 4 To est déjà une bonne affaire avec cette baisse de 100 €

Alors que le marché des SSD affiche des prix toujours plus abordables, Samsung délivre la version de 4 To du SSD le plus rapide en PCIe 4.0, le 990 Pro. Mais, l'excellence se paye au prix fort et c'est à 339,99 euros qu'on le trouve en boutique officielle. Il n'empêche qu'il est possible de le trouver moins cher ailleurs. C'est le cas chez Amazon où le Samsung 990 Pro de 4 To est à 246,99 euros, et ce, seulement quelques jours après son lancement !

Une année après la sortie de son 990 Pro, Samsung délivre une version 4 To de son SSD le plus redoutable, le SSD PCIe 4.0 le plus véloce du marché. Depuis quelques années, les principaux concurrents se livrent une course à l’échalote sur qui aurait les meilleurs débits en lecture séquentielle et c’est le 990 Pro qui a pris la tête et reste indétrônable depuis sa sortie avec une vitesse de 7 450 Mo/s. Et à peine lancée, la version de 4 To du 990 Pro est déjà en promotion avec une baisse de près de 30 %.

Le Samsung 990 Pro en quelques points

Les meilleurs débits sur l’interface PCIe 4.0

Une capacité de stockage incroyable

Compatible avec la PS5

Au lieu de 339,99 euros habituellement, le Samsung 990 Pro (4 To) est maintenant disponible en promotion à 246,99 euros chez Amazon. Cette version étant dépourvue de dissipateur thermique, nous vous proposons un modèle compatible à seulement 12,99 euros.

Le roi des SSD PCIe 4.0 se renouvelle

Avec le 990 Pro, c’est un véritable baroud d’honneur que livre Samsung alors que les premiers SSD PCIe 5.0 pointaient déjà le bout de leur nez. Les meilleurs modèles étaient capables de pic de 7 300 Mo/s mais le Samsung 990 Pro a su se hisser au sommet avec un débit de lecture de 7 450 Mo/s. Autant dire qu’à l’œil nu, on ne voit aucune différence de vitesse. Côté écriture, le Samsung 990 Pro affiche un débit de 6 900 Mo/s, cette nouvelle version propose donc les mêmes performances que la version de 1 To.

Le Samsung 990 Pro surpasse la concurrence au niveau des opérations en lecture/écriture avec 1,4 million/1,55 million d’IOPS, et il est toujours assorti d’une garantie constructeur de 5 ans. L’endurance est de 2 400 TBW, en théorie, il faut des années, si ce n’est des décennies, pour écrire une telle quantité de données. Des problèmes d’endurance ont toutefois été pointés du doigt quelques mois après la sortie du 990 Pro, il semblerait que le constructeur sud-coréen ait depuis apporté un correctif via le logiciel compagnon Samsung Magician.

Compatible avec la PS5, mais en avez-vous vraiment besoin ?

Il est évident qu’avec de telles performances, le Samsung 990 Pro soit autant compatible sur PC que sur PS5. Mais faut-il privilégier ce modèle parce qu’il est le meilleur ? Comme indiqué plus haut, on ne voit aucune différence entre un SSD avec un débit de lecture de 7 300 Mo/s et le Samsung 990 Pro et son débit de 7 450 Mo/s. De telles performances dans la console de Sony peuvent être considérées comme étant exagérées, elles ne peuvent profiter qu’aux configurations les plus avancées.

L’un des seuls critères qui valent cette dépense est la capacité de stockage de 4 To, soit de 4 000 Go. C’est quasiment cinq fois plus élevé que la capacité totale du SSD d’origine de la PS5, il y a ainsi de quoi y stocker des pelletées supplémentaires de jeux AAA. Enfin, cette version du 990 Pro n’est pas équipée de dissipateur thermique, elle a seulement un mécanisme d’étranglement thermique qui bride ses performances en cas de forte température. Que ce soit sur PC ou sur PS5, il est toujours conseillé d’accompagner son SSD d’un dissipateur thermique.

Afin de comparer le Samsung 990 Pro avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs SSD M.2 NVMe du moment.

