Le rapport qualité/prix du OnePlus Nord 3 est excellent après 200 € de réduction

Le OnePlus Nord 3 a beau être accessible, sa fiche technique comprend tout de même certaines caractéristiques habituellement aperçues sur des modèles haut de gamme. S'il présentait déjà d'un très bon rapport qualité/prix à sa sortie, il devient encore plus intéressant actuellement puisque le OnePlus Nord 3 est proposé à 369 euros au lieu de 549 euros sur Aliexpress.

Alors que les rumeurs de départ de OnePlus de France vont bon train, la marque continue de lancer des smartphones, parfois en catimini et sans nous prévenir, comme ce fut le cas pendant l’été avec le OnePlus Nord 3. Et il faut dire que ce modèle milieu de gamme dispose d’une fiche technique plutôt alléchante, avec des caractéristiques que l’on voit habituellement sur des smartphones bien plus premium, comme un écran OLED 120 Hz, la charge rapide 80 W ou encore un capteur principal IMX 890 de 50 Mpx avec OIS. Le tout, pour un prix de lancement qui ne dépassait pas les 550 euros. Mais c’est en ce moment-même que le OnePlus Nord 3 vaut encore plus le coup grâce à une réduction de près de 200 euros.

Ce qu’il faut savoir sur le OnePlus Nord 3

Un écran AMOLED rafraîchi à 120 Hz

Un capteur principal IMX 890 de 50 Mpx avec OIS

Une charge rapide de 80 W

Lancé à 549 euros, le OnePlus Nord 3 (256 Go) est désormais proposé à 369 euros sur Aliexpress grâce au code promo FR60.

Un écran étonnant pour un tel prix

Avec ses tranches plates et ses coins arrondis, le OnePlus Nord 3 adopte un design plutôt classique, mais qui devrait rendre la prise en main plutôt agréable. Le smartphone marque bien plus de points avec son écran, qui semble tout droit sorti d’un modèle haut de gamme. On a ainsi droit à une grande dalle AMOLED de 6,7 pouces, rafraîchie à 120 Hz. Non seulement les contrastes infinis et les noirs profonds sont ici de mise, mais on peut aussi profiter d’une navigation et d’animations bien fluides.

Au dos, on trouve un module photo plutôt fourni, avec un capteur principal IMX 890 grand-angle de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 8 mégapixels et un objectif macro de 2 mégapixels. Le capteur principal, que l’on trouve d’ailleurs sur le OnePlus 11, est un capteur de grande taille qui devrait permettre de capturer des clichés plus nets et plus détaillés grâce à une meilleure captation de la lumière. L’OIS, soit la stabilisation optique d’image, est aussi de la partie et permet d’obtenir des images nettes et non floues même si l’on bouge accidentellement le smartphone à ce moment-là.

Une charge rapide qui promet

Dans les entrailles du smartphone, on trouve un SoC plutôt véloce, le Dimensity 9000 de MediaTek, ici accompagné de 16 Go de RAM et de 256 Go de stockage. Il s’agit ici d’une puce de smartphone haut de gamme de 2021. Avec une telle configuration, le smartphone devrait pouvoir enchaîner tout type de tâches sans ralentissement, aidé par une mémoire vive considérable.

Enfin, côté autonomie, le OnePlus Nord 3 est équipé d’une batterie de 5 000 mAh, de quoi tenir la journée sans difficulté. On pourra surtout profiter de la charge rapide SuperVOOC de 80 W, qui permet, selon la marque, de recharger entièrement le smartphone en seulement 32 minutes.

