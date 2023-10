Le puissant Xiaomi Poco X5 Pro 5G devient encore plus abordable après 125 € de remise

Le Xiaomi Poco X5 Pro est un smartphone équilibré, endurant et avec des capacités gaming non négligeables. C’est un excellent choix pour les personnes à petit budget, surtout maintenant qu’il coûte 224 euros contre 349 euros de base.

Poco est la marque à prix serré et orienté gaming de l’empire Xiaomi. Le Poco X5 Pro en fait partie, et a de bons arguments pour plaire aux petits budgets : entre la fluidité de son écran, la charge rapide, et sa puce efficace au quotidien. Le voilà avec 125 euros de moins grâce à cette offre.

Les avantages du Xiaomi Poco X5 Pro

Un écran Oled lumineux rafraîchi à 120 Hz

De bonnes performances, même en jeu

La présence de la charge rapide 67 W

Disponible à sa sortie au prix de 349 euros, le Xiaomi Poco X5 Pro (128 Go) est aujourd’hui en promotion à 224,99 euros sur le site AliExpress.

De belles prestations pour le prix

Le Xiaomi Poco X5 Pro est très agréable à utiliser au quotidien : il offre une expérience de navigation totalement fluide, grâce à sa dalle profitant d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz adaptatif. Et, la fluidité n’est pas le seul argument. En effet, Xiaomi intègre sur son smartphone un grand écran Amoled de 6,67 pouces en définition Full HD+, ce qui est idéal pour consommer du contenu multimédia.

Pour son tarif actif, il faut saluer les performances du Poco X5 Pro. Il s’appuie sur une puce Qualcomm, le Snapdragon 778 5G, associé à 8 Go de mémoire vive. Cette configuration procure assez de puissance pour faire tourner Android et la majorité des apps, même gourmande, sans subir de ralentissements, en tout cas, ils seront exceptionnels. Côté jeux vidéo, nous avons ici un téléphone qui tient très bien la route, mais attention de ne pas pousser les graphismes au maximum.

Un appareil équilibré

Concernant la partie photo, il intègre trois capteurs photo : un capteur principal grand-angle de 108 mégapixels, un ultra grand-angle de 8 mégapixels et un macro de 2 mégapixels. De jour, le Poco X5 Pro tire bien son épingle du jeu et même le mode 108 mégapixels sait être séduisant. Toutefois, le résultat est alors un peu aléatoire. De nuit, nous avons des résultats honorables, mais sans soutien lumineux, vous serez déçu de vos clichés.

Enfin, le X5 Pro 5G embarque une batterie généreuse de 5 000 mAh. Cet accumulateur sera suffisant pour faire tenir le téléphone deux jours, avec une utilisation modérée. Et en plus d’offrir une belle autonomie, ce smartphone dispose d’un système de charge rapide 67 W très efficace pour récupérer rapidement des pourcentages en cas de besoin.

Vous souhaitez en savoir plus ? Voici notre test complet sur le Xiaomi Poco X5 Pro.

