Galaxy A23 5G : ce smartphone pas cher de chez Samsung coûte 100 € de moins

Le Galaxy A23 5G est un smartphone qui plaira surtout aux petits budgets. Il mise sur un écran fluide, une autonomie musclée et un bon suivi logiciel. Déjà abordable, on le retrouve à 219 euros au lieu de 319 euros au départ.

Pour un smartphone entrée de gamme, le Samsung Galaxy A23 5G ne décevra personne. Il est capable d’un peu tout et le fait bien, en restant abordable. En perdant 100 euros de son prix, il devient une bonne affaire pour les personnes souhaitant un smartphone fonctionnel et pas cher.

Les avantages du Samsung Galaxy A23 5G

Un design réussi avec un écran lumineux et contrasté

Une interface fluide avec Android 14 et OneUI 5

Une bonne autonomie

Disponible à sa sortie au prix de 319 euros, le Samsung Galaxy A23 5G est désormais proposé à 219 euros sur le site Ubaldi, soit 100 euros d’économie sur la facture.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le Samsung Galaxy A23 5G. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter Le Samsung Galaxy A23 5G au meilleur prix ?

Une valeur sûre

Le Samsung Galaxy A23 5G donne dans l’efficace et le très classique avec un design assez quelconque, mais sans fausse note. Il est regrettable de découvrir une goutte d’eau assez datée au centre de l’écran. Sinon les bordures sont fines, sauf au niveau du menton. Sa dalle LCD n’a pas les contrastes et les noirs profonds de la technologie OLED, mais la définition grimpe à 2408 × 1080 pixels (FHD+) pour pouvoir profiter de vos contenus en meilleure qualité et le taux de rafraîchissement monte jusqu’à 120 Hz pour une navigation plus agréable.

Quant aux capteurs situés au dos du smartphone, l’intégration est réussie. On a droit à quatre capteurs photo : un grand-angle de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 5 mégapixels, un objectif macro et un capteur de profondeur de 2 mégapixels chacun. S’ils ne sont clairement pas tous utiles, on retiendra que le capteur principal s’en sort très bien, en tout cas lorsqu’il bénéficie de suffisamment de lumière.

Efficace pour les usages du quotidien

Ce Galaxy A23 5G tiendra un bon moment, puisqu’il profite de 4 ans de mise à jour logicielle. Il se base encore sur Android 12, et devrait profiter prochainement de la mise à jour vers One UI 6 basé sur Android 14. Il intègre la puce Snapdragon 695. Celle-ci débloque la 5G pour l’appareil et assure une fluidité relativement bonne. Néanmoins, les légers ralentis au quotidien ne sont pas rares et les performances 3D laissent à désirer.

On apprécie surtout son autonomie assurée par une batterie de 5 000 mAh. L’appareil peut amplement tenir une journée avant de nécessiter une recharge complète, voire deux jours avec un usage modéré. Enfin, le A23 5G se contente d’une charge de 25 W qui a permis, dans nos tests, de récupérer 32 % de batterie en 30 minutes, de 19 à 51 % précisément.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur le Samsung Galaxy A23 5G.

Si le smartphone de Samsung ne vous a pas convaincu, il existe d’autres modèles sur la même tranche tarifaire. Pour les découvrir, nous vous invitions à consulter dès maintenant notre guide des meilleurs smartphones à moins de 300 euros en 2023.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.