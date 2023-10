Cette caméra surveille l’intérieur d’un foyer en Full HD pour moins de 15 €

Lancée il y a trois ans déjà, la TP-Link Tapo C100 reste aujourd'hui encore l'une des caméras d'intérieur les plus abordables du marché, un bon choix pour ceux qui ne veulent pas investir une fortune dans des équipements de sécurité mais qui souhaitent garder un œil sur ce qui se passe chez eux. En 2020, la Tapo C100 était vendue pour 29,90 euros, mais aujourd'hui, elle est disponible à seulement 14,96 euros chez Amazon.

Le marché de la sécurité connectée ne cesse de s’étoffer avec des caméras toujours plus performantes et bourrées de fonctionnalités, mais certaines personnes préfèrent s’équiper seulement pour gagner un peu en sérénité sans dépenser plus de 100 €. La TP-Link Tapo C100 devient alors une option tout à fait enviable et elle ne manque pas d’avantages : Full HD, vision nocturne, détection de mouvement, etc. Chez Amazon, elle est disponible à moins de 15 € grâce à une promotion de 40 %.

La TP-Link Tapo C100 en quelques points

Une caméra extrêmement simple à installer

Filme en 1080p et embarque un détecteur de mouvements

Prend en charge le stockage localement

Au lieu de 29,90 euros à son lancement, la TP-Link Tapo C100 est maintenant disponible en promotion à 14,96 euros chez Amazon.

Une caméra d’intérieur qui se fond n’importe où

La TP-Link Tapo C100 est une caméra d’intérieur qui incarne la simplicité même. L’installation et la configuration ne demandent aucun effort particulier, il faut seulement s’assurer qu’une prise électrique soit à proximité puisqu’elle ne fonctionne ni sur batterie ni avec des piles. Avec son design ressemblant fortement à celui de la Blink Mini, elle peut se fondre n’importe où, son pied fait également office de support mural que l’on peut visser à un mur.

Une fois la caméra en place, il suffit de la connecter au réseau Wi-Fi du domicile pour l’appareiller à l’application dédiée. Ainsi, il devient possible de visionner le flux vidéo en direct, de parler avec un interlocuteur grâce à un haut-parleur et un micro embarqués ou régler la tonalité de l’alarme sonore elle aussi installée dans la Tapo C100. Enfin, il faut insérer une carte microSD (jusqu’à 128 Go) pour que les images soient stockées localement.

Un modèle qui va à l’essentiel

La TP-Link Tapo C100 embarque un capteur capable de filmer avec une résolution de 1080p sur un angle de vision de 105°, la définition est réglable et il est possible d’en choisir une plus basse afin que les images prennent moins de place dans le stockage. Dans la pratique, la Tapo C100 donne une image qui manque de détails, mais bien gérée au niveau des couleurs et des contrastes. Elle dispose aussi d’une vision nocturne, moins détaillée, mais capable de reconnaître un visage à deux ou trois mètres, ce qui est suffisant dans une pièce comme un salon.

Cette caméra d’intérieur embarque également un détecteur de mouvements dont il est possible de régler la sensibilité afin de ne pas être submergé de notifications à chaque fois que le chien passe devant l’objectif. Il est également possible de créer jusqu’à 14 zones de détection, chacune avec un niveau de surveillance qui lui est propre. Des routines de fonctionnement peuvent aussi être définies à travers l’application. Il y a enfin un mode privé servant à couper l’enregistrement pour les personnes souhaitant plus d’intimité.

Afin de comparer la TP-Link Tapo C100 avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleures caméras de surveillance connectées pour l’intérieur du moment.

