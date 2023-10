Cdiscount propose aujourd’hui le Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G à moitié prix

Si vous voulez un smartphone équilibré et performant sans payer le prix fort, nous avons le bon plan qu'il vous faut : le Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G est en ce moment en forte promotion et passe de 399 euros à 182 euros, uniquement chez Cdiscount et pour celles et ceux qui sont membres CDAV.

La force de appareils Xiaomi est d’être proposés à des prix abordables sans faire trop de compromis sur la fiche technique. Dans son catalogue, on retrouve le Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G, référence milieu de gamme de la marque, qui est à un excellent rapport qualité-prix aujourd’hui avec plus de 200 euros de remise sur son prix d’origine.

Les points forts du Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G

Un bel écran Amoled, bien calibré et fluide

Assure de belles prestations grâce à sa puce MediaTek

Une autonomie solide et un chargeur 67 W

Disponible à 399,90 euros, le Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G s’affiche actuellement à 227 euros chez Cdiscount, mais en était membre Cdiscount à volonté, le téléphone peut vous revenir à seulement 182 euros grâce au code MP20CD.

Un smartphone qui reprend les fondamentaux

Avec un style passe partout, le Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G ne fait pas preuve de beaucoup d’originalité. Il profite d’une bonne qualité de fabrication et met surtout en valeur le bel écran Oled de 6,67 pouces. Celui-ci offre une définition en Full HD+ ainsi qu’un rafraichissement à 120 Hz. La navigation est fluide, et se trouve être un excellent support de lecture et encore plus de visionnages des films et séries en Dolby Vision.

Côté photo, le Note 12 Pro 5G réalisent un travail très honnête de jour. Nous avons des clichés détaillés, naturels, mais aussi un brin terne. Son mode nuit tient la route, mais ne peut réellement concurrencer un Pixel 7a.

Équilibré et endurant

La gamme Redmi Note est traditionnellement bien fourni côté batterie et ce modèle ne déroge pas à la règle. Ici, le Redmi Note 12 Pro 5G intègre une batterie dotée d’un accumulateur de 5 000 mAh. Avec une telle capacité, le téléphone peut tenir pendant 1 à 2 jours loin d’une prise, en fonction de votre utilisation. Et Xiaomi vient couronner le tout en proposant une charge rapide jusqu’à 67 W qui permet de passer de 0 % à 54 % en une vingtaine de minutes.

Pour faire fonctionner son smartphone, la firme chinoise propose la puce Dimensity 1080 de chez MediaTek. Ce n’est clairement pas la plus puissante, mais les animations et les applications restent fluides et réactives. Nous avons parfois de légers ralentissements, mais cela reste exceptionnel. Pour jouer à vos jeux 3D préférés, cette configuration est suffisante, mais pas pour jouer en qualité élevée. Sachez que le processeur chauffe beaucoup, durant notre test, c’est passé de 40° à plus de 65° au bout de 15/20 minutes de jeu.

Si vous souhaitez plus d’informations, voici notre test sur le Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G.

Pour comparer le Redmi Note 12 Pro 5G de Xiaomi avec les autres références sur le même segment tarifaire, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones à moins de 200 euros en 2023.

