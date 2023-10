Bose QC : le tout nouveau casque à réduction de bruit est déjà à prix réduit

Bose vient de sortir 3 nouvelles références audio, dont le QuietComfort, un casque à réduction de bruit qui a de belles choses à offrir. Le voilà déjà moins cher : il tombe à 349 euros sur Amazon, au lieu de 399 euros à son lancement.

Bose a présenté trois nouvelles références, dont le Bose QuietComfort héritier des QC35 et QC45. Il reprend le design de son prédécesseur, et ajoute quelques nouveautés, notamment au niveau de la réduction de bruit. Le Bose QC s’affiche tout de même au prix de 400 euros…, mais Amazon donne l’occasion de se l’offrir pour 50 euros de moins.

Les points forts du Bose QuietComfort

Un design inchangé, toujours confortable

La réduction de bruit maintenant ajustable

La connexion multipoint et une bonne autonomie

Sorti en septembre 2023 au prix de 399,95 euros, le casque Bose QuietComfort se trouve déjà en promotion à 349,95 euros sur le site Amazon (dans tous les coloris), mais aussi sur le site Darty.

Un casque qui reprend les bonnes vieilles habitudes

Bose ne change pas la formule sur son nouveau casque QuietComfort et s’inspire des modèles précédents avec un arceau large et classique. Connu pour être confortable, cette nouvelle référence est agréable à porter sur de longues sessions, et ce grâce à son poids de 240 g, mais aussi ses coussinets moelleux qui entourent parfaitement les oreilles.

Pour profiter de votre musique, la marque américaine promet une autonomie d’une journée. Une durée inchangée par rapport au QC 45, qui s’est révélé vrai durant notre test. Il a pu tenir 24 heures et 16 minutes en activant la réduction de bruit et le volume à 75 %. Il est possible de connecter le casque en filaire, pour une écoute longue durée. Quant à la recharge, 2 h 30 seront sont nécessaires, mais 15 minutes vous suffissent pour profiter de votre casque pendant 3 heures.

Une réduction de bruit améliorée

Sans surprise, le Bose QuietComfort est dotée de la réduction de bruit active pour réduire les bruits résiduels qui n’auraient pas été gommés par l’isolation passive permise par le format circum-aural. La nouveauté principale est que la réduction de bruit est dorénavant ajustable. On a aussi deux modes d’écoutes, le mode Quiet et le mode Aware, qui permet de passer d’une réduction totale de bruit à une perception complète de votre environnement. Une fonction qui manquait à l’appel sur l’ancien modèle.

Pour la partie audio, Bose intègre un égaliseur à l’application pour augmenter les graves, les médiums ou les aigus. Autre bon point : il est aussi compatible Bluetooth multipoint pour associer deux appareils simultanément.

Pour trouver le casque qui vous convient le mieux, et de comparer le Bose QuietComfort avec d’autres références sur le marché, nous vous invitons à consulter notre guide sur les meilleurs casques Bluetooth (sans fil) en 2023.

