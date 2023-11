OnePlus Nord 2T : ce très bon smartphone est en cours de déstockage chez Cdiscount

Écran Amoled à 90 Hz, puce puissante et chargeur rapide, bref… Le OnePlus Nord 2T a de nombreux atouts pour plaire. Mieux encore, le voilà en promotion à 299 euros, contre 429 euros à sa sortie.

Après un très bon Nord 2, OnePlus a sorti une version plus aboutie : le Nord 2T. Il mise avant tout sur de très bonnes performances, un bon écran et surtout une charge rapide plus musclée. Il a donc de nombreux arguments à faire valoir, et perd 130 euros de son prix.

Ce qu’on apprécie du OnePlus Nord 2T

Son écran Amoled de 6,43 pouces à 90 Hz

Ses très bonnes performances en jeu

Sa compatibilité avec la charge rapide 80 W

Sorti en 2022 au prix de 429 euros dans sa version 8 + 128 Go, le OnePlus Nord 2T est désormais proposé à 299 euros sur le site Cdiscount.

Un smartphone puissant qui se recharge rapidement

Comme ses prédécesseurs avant lui, le OnePlus Nord 2T mise sur ses performances. Équipé de la puce MediaTek, le Dimensity 1300 couplé à 8 Go de mémoire vive ici, le téléphone est très agréable au quotidien. Les interactions sont fluides, sans à-coup, idem avec les apps. Il peut arriver un petit ralentissement, mais cela reste exceptionnel. C’est un smartphone puissant, y compris lorsqu’il s’agit d’utiliser des jeux en 3D avec un haut niveau de qualité. C’est d’ailleurs une bonne surprise pour cette gamme de prix.

Pour en profiter, le Nord 2T s’équipe d’une batterie de 4 500 mAh. C’est un peu juste, surtout si vous êtes un joueur invétéré ou que vous binge watcher vos séries. Heureusement, ce modèle est compatible avec la charge 80 W. Elle permet de repasser à 100 % de batterie, en partant de zéro, en une bonne demi-heure. Lors de notre test, nous avons pu récupérer un bon tiers de l’autonomie en cinq minutes de charge.

Sans trop de concessions

Le OnePlus Nord 2T reprend le look de son prédécesseur, que ce soit devant ou derrière. La seule petite différence intervient au niveau de l’écran. Ce dernier est toujours Amoled de 6,43 pouces avec une définition Full HD+ de 2 400 x 1 080 pixels, mais son format passe à 20:9. Il est donc un peu plus haut avec 159,1 mm contre 158,9 mm auparavant et conserve la même largeur, à savoir 73,2 mm. Sinon la dalle est rafraichie à 90 Hz, on aurait apprécié un taux de rafraichissement plus élevé, mais la navigation reste agréable sur l’interface Oxygen OS sur Android 13.

Sur le pan photo, ce n’est pas son domaine de prédilection. On découvre trois objectifs : un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 8 mégapixels et un capteur pour la profondeur de 2 mégapixels. Il s’en sort honorablement, avec notamment une bonne gestion des couleurs et un piqué convenable, mais la concurrence est rude sur ce segment de prix. Le mode nuit n’est pas totalement convaincant

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter notre test sur le OnePlus Nord 2T.

Afin de comparer le OnePlus Nord 2T avec les autres références disponibles le marché sur le même segment tarifaire, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones à moins de 300 euros en 2023.

