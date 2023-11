Ce petit TV 4K QLED de la marque TCL est la bonne affaire du dimanche

Si vous cherchez un téléviseur avec une petite diagonale et un petit prix, le modèle 43QLED770 de TCL répond aux critères. Il ne prend pas beaucoup de place avec ses 43 pouces et ne coûte que 307 euros grâce à cette offre.

Aujourd’hui, les téléviseurs sont pourvus de diagonales immenses, mais pour en profiter, il faut avoir la place nécessaire, ce qui n’est pas le cas de tout le monde. Heureusement, les constructeurs continuent de concevoir des petits TV qui ne manquent pas de qualité. Le modèle 43QLED770 de TCL offre une bonne qualité d’image, et semble tout choisi pour être dans votre salon, surtout maintenant qu’il coûte à peine plus de 300 euros.

Que propose le TV TCL 43QLED770 ?

Une petite dalle Qled de 43 pouces

Compatible 4K, HDR10, HDR10+, HLG, Dolby Vision et Atmos

Des fonctionnalités gaming

Sans oublier l’interface Google TV

De base à 499 euros, le TV TCL 43QLED770 est aujourd’hui proposé à 387 euros sur le site Ubaldi, mais grâce à une ODR de 80 euros, il revient à seulement 307 euros.

Petit, mais avec un écran de bonne qualité pour le prix

Avec sa petite diagonale de 43 pouces, le TV de 43QLED770 TCL est idéal pour convenir aux petites pièces. Elle reste largement suffisante pour visionner confortablement tous les contenus possibles, notamment grâce à son écran offre de fines bordures sur trois côtés pour favoriser l’immersion. La qualité d’affichage est aussi rendez-vous avec le Qled. Cette technologie n’arrive certes pas au niveau de l’Oled, mais apportera tout de même de très beaux contrastes et assurera une bonne reproduction des couleurs.

Il propose une définition 4K UHD, mais également une compatibilité avec le HDR10, HDR10+, HLG et le Dolby Vision pour une meilleure qualité d’affichage. Il profite aussi des compatibilités avec le Dolby Vision ainsi que le Dolby Atmos pour un son bien immersif. Pour une meilleure expérience audio, il est judicieux d’y ajouter une barre de son.

Une interface fluide et des fonctionnalités gaming intéressantes

Le TV de TCL est aussi une Smart TV, qui tourne sous Google TV. Vous pourrez alors profiter d’une expérience utilisateur très fluide et simple à utiliser. Elle met en avant des films et des séries tendance qui semblent pertinents pour vos goûts, en fonction des services auxquels vous êtes abonné. Elle donne bien évidemment accès à de nombreuses applications comme Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+, MyCanal, etc. Les assistants vocaux sont aussi de la partie, pour pouvoir contrôler votre téléviseur avec votre voix. Elle intègre même la fonctionnalité Chromecast, qui se chargera de diffuser des contenus depuis votre smartphone.

Enfin, ce modèle intègre trois ports HDMI 2.1. Pour les jeux compatibles, vous pourrez profiter d’une meilleure image grâce à la fonction ALLM (Auto Low Latency Mode) qui réduit au maximum la latence. On trouve également le taux de VRR pour profiter d’une expérience en jeu fluide. En revanche, la dalle est à 50 Hz, et ne propose pas de la 4K avec un taux de rafraichissement aussi élevé pour cette définition. Dommage, vous serez donc bloqué en 60 Hz sur PS5 ou Xbox Series X.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.