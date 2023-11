Plus puissant que les chargeurs officiels, ce modèle 40 W est aussi moins cher

De grandes marques comme Samsung, Apple ou Google proposent leur chargeur officiel à la vente mais le nom n'est pas forcément gage de qualité. Le problème avec ces chargeurs est qu'ils peuvent manquer de puissance, ne pas être compatibles avec des appareils d'une autre marque, ou les deux à la fois. Certains constructeurs tiers en profitent donc pour s'imposer, comme Belkin dont le chargeur de 40 W tombe sous les 15 euros chez Boulanger.

Déjà que le retrait des blocs chargeur des boîtes de smartphone peut obliger à un investissement supplémentaire dans un chargeur officiel, il se peut que ledit chargeur ne soit pas à la hauteur de nos exigences et de son prix de vente. Il s’agit bien d’un des seuls marchés où il est préférable de se tourner vers des constructeurs tiers comme Belkin, spécialiste des accessoires, notamment ceux à destination des produits Apple. Actuellement, son chargeur de 40 W profite d’une réduction de 64 % grâce au cumul de plusieurs offres.

Le chargeur Belkin de 40 W en résumé

Un chargeur compact d’une puissance de 40 W

Doté de deux ports USB-C

Compatible avec toutes les marques et plusieurs types d’appareils

Au lieu de 39,99 euros habituellement, le chargeur Belkin de 40 W est maintenant disponible en promotion à 14,39 euros chez Boulanger, grâce à une remise au panier de 40 % et à cette offre de remboursement de 40 %.

Un chargeur qui passe du simple au double

Cela fait désormais un moment que les constructeurs de smartphone ne sont plus obligés de fournir un bloc chargeur dans la boîte d’un smartphone (pour des raisons tout à fait honorables soit dit en passant puisque c’est dans l’optique de réduire la pollution électronique), certains constructeurs tiers en ont alors profité pour présenter leurs chargeurs comme alternative plus fiable que les modèles officiels. Ainsi, le chargeur de 40 W de Belkin n’arbore pas seulement un design compact et plus séduisant que la plupart des chargeurs officiels, mais également une fiche technique solide.

L’un des avantages de ce chargeur sur les autres est qu’il est doté, non pas d’un, mais de deux ports USB-C. Pratique, puisque cela permet de recharger deux appareils en même temps, la puissance de recharge se retrouve divisée dans ce cas de figure mais reste rapide grâce au protocole USB-C Power Delivery 3.0. Ce dernier s’applique aux smartphones et à certaines tablettes, il est également possible de brancher à ce chargeur une montre connectée, des écouteurs sans fil et même certains ultrabooks.

Universel et puissant

Ce chargeur Belkin se targue d’une puissance de 40 W, et de 20 W lorsque les deux ports sont utilisés en même temps. D’après le constructeur, ce modèle est capable de recharger simultanément un iPhone 12 et un iPad de 0 à 50 % en 25 minutes pour le premier et en 40 minutes pour le deuxième. Quant à la sûreté de l’appareil, il n’y a pas de soucis à se faire avec les multiples protections dont Belkin équipe ses chargeurs, notamment contre la surtension et la surintensité.

Enfin, si Belkin est un constructeur spécialisé dans les accessoires pour appareils Apple, cela ne veut pas pour autant dire que ce chargeur fonctionne exclusivement avec les iPhone, iPad, MacBook et compagnie. Il s’agit d’un chargeur universel, c’est-à-dire qu’il est compatible avec toutes les marques. Attention ! Ce chargeur est vendu sans câble de recharge. Si besoin, Belkin en propose aussi de très bonne qualité et disponibles chez plusieurs marchands.

Afin de comparer le chargeur Belkin de 40 W avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs chargeurs rapides pour votre smartphone du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.