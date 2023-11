Auchan casse le prix de l’Asus Vivobook S15 (Ryzen 5 + SSD 1 To) sans attendre le Black Friday

À la recherche d'un nouveau PC portable pour le travail ? Les ultrabooks haut de gamme sont tentants mais peuvent être hors de portée financièrement parlant, on peut donc se rabattre sur un modèle du milieu de gamme et certains d'entre eux n'ont pas à rougir de leurs performances. C'est le cas de cet Asus VivoBook S15, doté d'un Ryzen 5 et d'un SSD de 1 To, son prix chute de 749,99 euros à 599,99 euros chez Auchan.

Les Asus VivoBook sont une gamme d’ordinateurs portables à un bon rapport qualité-prix et qui se décline en quatre modèles : le VivoBook standard, le VivoBook Flip convertible en tablette, le VivoBook Pro pour les utilisateurs plus exigeants et le VivoBook S qui met l’accent sur la mobilité tout en conservant de bonnes performances graphiques. C’est une configuration d’un VivoBook S qui nous intéresse ici puisqu’elle profite actuellement d’une réduction de 20 % chez Auchan.

L’Asus VivoBook S15 en quelques points

Propulsé par un Ryzen 5 7520U couplé à 16 Go de RAM

Doté d’un SSD de 1 To

Une autonomie excellente

Au lieu de 749,99 euros habituellement, l’Asus VivoBook S15 (S1504FA-NJ720W) est maintenant disponible en promotion à 599,99 euros chez Auchan. Attention ! Cette promotion est valable jusqu’au lundi 6 novembre.

Un laptop fonctionnel et sans prétentions

Asus propose dans son catalogue des VivoBook avec un écran OLED mais ce n’est ici pas le cas, on peut relativiser en se disant que cet Asus VivoBook S15 est ainsi moins cher et plus endurant. Il embarque plutôt une dalle IPS-LCD de 15,6 pouces en format 16:9 et en définition Full HD (1 920 x 1 080 pixels), ce qui est convenable pour un laptop qui sert surtout pour la navigation web, la bureautique ou regarder une série en streaming sur Netflix. Nous retrouvons aussi un traitement anti-reflets pour l’utiliser dans un environnement lumineux sans être gêné.

Le châssis a quant à lui été travaillé pour être transporté facilement mais aussi s’adapter à plusieurs situations. Pour commencer, il est fin et léger avec une épaisseur de 17,9 mm et un poids de 1,63 kg. Ensuite, sa charnière peut s’ouvrir sur un angle de 180°, ce n’est pas suffisant pour considérer ce laptop comme étant convertible mais cela peut se révéler pratique dans certaines situations comme les réunions de travail. Enfin, la connectique est bien fournie avec deux ports USB-A, un port USB-C, un port HDMI et une prise jack 3.5 mm.

Un CPU dernière génération et un gros SSD

Cet Asus VivoBook S15 se révèle être une configuration complète et à jour. Elle embarque par défaut Windows 11 Home, ce n’est donc pas la peine d’investir dans une licence pour un système d’exploitation. Pour ce qui est du processeur, il s’agit d’un Ryzen 5 7520U couplé à 16 Go de RAM LPDDR5, un processeur dernière génération d’AMD doté de quatre cœurs avec une fréquence de base de 2,8 GHz et capable d’une fréquence maximale de 4,3 GHz. Il embarque une solution graphique AMD Radeon 610M permettant de faire quelques travaux graphiques et lancer des jeux légers.

Ce laptop embarque notamment un SSD PCIe 3.0 de 1 To, c’est parfait pour stocker une multitude de fichiers, allant de projets de travail à des photos en passant par quelques jeux et des films en haute définition. Pour ce qui est de l’autonomie, cet Asus VivoBook S15 embarque une batterie à trois cellules de 42 Wh lui permettant d’atteindre une durée de 10 heures selon le constructeur taïwanais, elle est aussi capable de récupérer 60 % de sa capacité en 49 minutes grâce à la recharge rapide.

