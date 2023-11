TV Philips 75″ Mini LED et Ambilight en promo, laptop Nokia à prix cassé et vidéoprojecteur pas cher — les deals de la semaine

Si vous n'avez pas pu suivre les nombreux bons plans publiés récemment, voici un récap des meilleurs deals : un TV Philips Mini Led et Ambilight de 75 pouces en promotion, le vidéoprojecteur Xming Q1 SE est à 89 euros seulement et le laptop de Nokia perd 320 euros de son prix.

De nombreuses offres ont été traitées cette semaine, et si vous n’avez pas eu l’occasion de tout suivre, pas d’inquiétude. Pour vous aider à rattraper tout cela, nous avons regroupé dans cet article les quatre meilleures promotions que nous avons partagées ces derniers jours et qui sont encore disponibles à l’heure où nous écrivons ces lignes.

En promotion, ce TV 4K géant de 75 pouces combine à la fois l’Ambilight et le Mini LED

C’est au début de cette année que la marque Philips a dévoilé de nouvelles gammes de téléviseurs, dont la série de TV Mini LED PML9008, qui se décline en trois diagonales. La technologie Mini LED n’est pas là leur seul atout, puisque l’Ambilight est aussi de la partie pour renforcer l’immersion des utilisateurs. Histoire d’en profiter comme il se doit, autant opter pour le plus grand modèle de la famille, soit celui de 75 pouces, d’autant plus que son prix bénéficie d’une réduction de 25 %.

Les points forts du TV QLED Mini LED Philips 75PML9008

Une dalle Mini LED de 75 pouces

Avec Ambilight

Compatible Dolby Vision, HDR10+ Adaptative, Dolby Atmos

Des ports HDMI 2.1

Initialement affiché à 1 990 euros, le TV QLED Mini LED Philips 75PML9008 est désormais proposé à 1 490 euros chez Boulanger.

Pourquoi ce mini vidéoprojecteur 1080p vendu à 89 € est une bonne affaire ?

Il est vrai que les vidéoprojecteurs n’atteignent pas la qualité d’image d’un bon téléviseur, mais ils tirent leur avantage en proposant une plus grande diagonale dans un petit format. La preuve en est avec le Xming Q1 SE. Ce mini vidéoprojecteur n’est pas le meilleur du marché, mais il est capable de diffuser une image jusqu’à 120 pouces avec une qualité d’image satisfaisante. Le tout pour moins de 90 euros.

Le Xming Q1 SE, c’est quoi ?

Un petit vidéoprojecteur pratique à transporter

Des images en FHD jusqu’à 120 pouces

Compatible avec de nombreux supports

Habituellement à 225 euros, le vidéoprojecteur Xming Q1 SE revient à 89 euros seulement sur le site GeekBuying en appliquant le code NNNFRXMQ1.

Oui, Nokia commercialise ses propres laptops et ils sont en promotion à moins de 400 €

Aujourd’hui encore, Nokia est associé à ses téléphones portables indestructibles dont le souvenir lui colle comme le sparadrap du capitaine Haddock, si bien qu’on oublie souvent le reste de son catalogue. Par exemple, le constructeur finlandais dévoilait l’année dernière son tout premier ordinateur portable dans le plus grand des silences, le Nokia PureBook Pro qui est en ce moment en promotion, à moitié prix dans ses versions de 15 et de 17 pouces chez Amazon et Electro Dépôt.

Le Nokia PureBook Pro en quelques points

Un écran IPS-LCD en Full HD en format 16:9

Un Intel Core i3-1220P avec 8 Go de RAM DDR4

Une autonomie convenable pour un laptop bureautique

Au lieu de 699 euros habituellement, le Nokia PureBook Pro de 15,6 pouces est maintenant disponible en promotion à 379,99 euros chez Amazon (vendu par vendeur tiers La Collection). De même pour la version de 17,3 pouces en promotion à 399,97 euros chez Electro Dépôt au lieu de son prix de lancement de 799 euros.

Ce forfait 5G géant peut aller jusqu’à 250 Go à partir de 15 euros par mois

Les forfaits mobiles flexibles permettent à leurs utilisateurs de ne payer que ce qu’ils consomment, au lieu de souscrire à un forfait mensuel fixe. Un système de palier qui permet de s’adapter au mieux à chaque client, et que plusieurs opérateurs proposent aujourd’hui. C’est le cas de Prixtel depuis 2012, dont l’offre « Le géant » allant de 150 Go à 250 Go de données 4G ou 5G est présentée à partir de 15 euros par mois.

Que propose ce forfait « géant » de Prixtel ?

De 150 à 250 Go de données + 25 Go depuis l’UE et les DOM

Les appels, SMS et MMS illimités

Une option 5G gratuite

Le forfait sans engagement « Le géant » de Prixtel proposant de 150 à 250 Go de 4G ou de 5G est actuellement affiché de 14,99 euros à 20,99 euros par mois.

Si vous souhaitez découvrir les meilleures offres du moment en matière de forfait mobile, nous vous invitons dès maintenant à utiliser notre comparateur des meilleurs forfaits 5G sans engagement.

