HP brade l’un de ses meilleurs laptops grand public juste avant le Black Friday

Juste avant le Black Friday, HP réduit considérablement le prix de son modèle Spectre x360 14, un PC portable hybride à la configuration puissante. Il est actuellement disponible à 1 399 euros au lieu de 1 999 euros sur le site de la marque.

Si le Black Friday est particulièrement attendu par celles et ceux qui souhaitent s’acheter un nouveau laptop doté d’une configuration puissante pour de la bureautique à moindre coût, il est d’ores et déjà possible de faire de très bonnes affaires avant le lancement de l’opération. HP propose par exemple son modèle Spectre X360 14, un PC portable hybride idéal pour le grand public avec écran OLED et i7 de 13e gen, qui profite d’une réduction de 600 euros aujourd’hui.

Les points essentiels du HP Spectre x360 14

Une conception à 360°

Un écran tactile OLED 3K x 2K de 13,5 pouces

Combo i7 de 13e gen + 32 Go de RAM + SSD NVMe de 2 To

Initialement affiché à 1 999 euros, le HP Spectre x360 14-ef2001nf est désormais proposé à 1 399 euros sur le site de la marque.

Un PC portable hybride et un écran de qualité

L’un des principaux atouts du HP Spectre x360 14-ef2001nf est inscrit dans son nom. Ce PC portable hybride est en effet doté d’une conception à 360° grâce à une charnière efficace. Vous aurez donc le choix entre un format chevalet, pratique pour regarder des séries ou des films, un format tablette pour écrire plus facilement sur la surface tactile de l’écran, ou encore un format PC portable classique. Sur les côtés du châssis, se trouve une connectique suffisante avec un port USB-A, deux ports Thunderbolt 4 avec USB-C, un lecteur de cartes microSD et une prise combinée casque/micro.

Ce que le HP Spectre x360 14-ef2001nf ne mentionne pas dans son nom, en revanche, c’est qu’il embarque aussi une dalle OLED de 13,5 pouces avec une définition 3K x 2K (3 000 x 2 000 pixels, un format 2:3 pratique en format paysage mais aussi en mode portrait), soit l’assurance d’une image détaillée, de contrastes profonds et de noirs infinis sur une diagonale d’écran suffisante pour travailler. On profite aussi d’un espace de couleur promis à 100 % du spectre DCI-P3. Autrement, ce laptop se montre particulièrement idéal pour les personnes amenées à se déplacer fréquemment, puisque son poids plume de 1,36 kg lui permet d’être facilement transportable.

Une configuration de haute volée

Avec sa fiche technique solide, on peut sans souci qualifier le HP Spectre x360 14-ef2001nf de puissant. À l’intérieur de la bête, on retrouve ainsi un processeur Intel Core i7-1355U dix cœurs, cadencé à 3,70 GHz (boost jusqu’à 5 GHz) et épaulé par 32 Go de RAM. De quoi faire tourner des tâches gourmandes en énergie, de gérer le multitâche sans accroc et même de faire de la retouche photo. En revanche, il faut retenir que ce PC portable est davantage taillé pour un usage grand public, avec de la bureautique ou du visionnage de séries, et beaucoup moins pour du gaming. Dernière pièce maîtresse de cette configuration : un SSD PCIe Gen4 NVMe de 2 To, plus rapide que des SSD classiques, qui offre non seulement un stockage plus que confortable, mais aussi des temps de chargement réduits et des lancements du PC bien plus rapides.

Enfin, concernant son autonomie, le HP Spectre x360 14-ef2001nf promet une durée de fonctionnement de 13h30 sur une seule charge, un résultat qui va évidemment changer en fonction de la fréquence d’utilisation et de la nature des usages. Pour ce qui est de la recharge, le laptop est capable, selon la marque, de remplir sa batterie à 50 % en 45 minutes.

Si vous souhaitez découvrir d’autres modèles pour les comparer avec le modèle de HP, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs ordinateurs portables du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.