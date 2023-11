L’Apple Watch Series 8 dégringole à un prix encore jamais vu pour ce « Black November »

Avec des promotions alléchantes qui s'enchaînent tous les jours, nous avons presque l'impression d'être en plein Black Friday. C'est bien le but du Black November lancé par certains marchands et qui reprend le même principe pour l'appliquer sur tout le mois de novembre. C'est le cas de Cdiscount qui propose tous les jours de nouveaux bons plans et la bonne affaire du jour concerne l'Apple Watch Series 8 qui tombe à son prix le plus bas, à seulement 299 euros.

Pas convaincu par l’Apple Watch Series 9 ? Les précédentes gammes de montre connectée de la marque à la pomme sont toujours recommandables aujourd’hui et en ce Black November, Cdiscount propose un excellent deal sur l’Apple Watch Series 8. Celle-ci embarque un écran OLED séduisant avec un logiciel fluide ainsi que des fonctions sportives avancées pour une modèle dont ce n’est pas la spécialité. Et avec une réduction de 200 euros, elle fait le grand saut vers un prix jamais atteint.

L’Apple Watch Series 8 en résumé

Un bel écran OLED avec un OS fluide

Des fonctions sportives plutôt avancées

Un bon suivi du GPS et de la fréquence cardiaque

Au lieu de 499 euros à son lancement, l’Apple Watch Series 8 (41 mm GPS) dans ses coloris blanc et rouge est maintenant disponible en promotion à 299 euros chez Cdiscount. On la trouve aussi à 349 euros pour le modèle 45 mm.

Une smartwatch qui n’ose pas prendre de risques

Comme la Series 9 est une itération de la Series 8, la Series 8 est elle-même un copié-collé de la Series 7. Les designs se suivent et se ressemblent, mais restent tout de même séduisants avec ce cadran carré aux bords arrondis avec des bordures fines pour une navigation plus agréable et des finitions exemplaires. L’écran OLED Retina de 1,69 pouce (430 x 352 pixels) ne bouge pas lui non plus, il embarque un mode Always-On et une luminosité de 1 000 cd/m² qui, même si elle est deux fois moins puissante que celle de la Series 9, permet à l’écran d’être parfaitement lisible en plein soleil.

Même si des améliorations ont été apportées à l’autonomie avec l’intégration d’un nouveau mode d’économie d’énergie, elle ne vole pas bien haut si l’on compare avec la concurrence. Durant notre test, nous l’avions utilisée avec le mode Always-On, le suivi du sommeil activé et avions couru avec le mode GPS pendant deux heures pour que la batterie s’épuise finalement au bout de 29 heures. On peut constater qu’il y a eu des efforts, mais cette durée oblige de s’en séparer régulièrement pour la recharger. Il faut environ 1h45 pour une recharge complète.

Polyvalente avec un suivi sportif très complet

L’Apple Watch Series 8 propose le même éventail de suivi sport et santé que l’Apple Watch Series 9 avec un tas de capteurs comme le cardiofréquencemètre, l’oxymètre, le capteur de température, le gyroscope, l’accéléromètre, la boussole, l’altimètre barométrique, etc. De quoi assurer un suivi complet dans tout un tas de disciplines sportives comme la course à pied, le vélo, le yoga, pourquoi pas le golf, et même la natation et la plongée étant donné que cette montre résiste jusqu’à une profondeur de 50 mètres.

C’est admirable dans le sens où l’Apple Watch Series 8 n’est pas une montre dite « sportive » à la base. De plus, elle s’enorgueillit d’un GPS particulièrement précis, ce qui est d’ordinaire la chasse gardée des smartwatches sportives telles que les Garmin. Le suivi santé n’est pas en reste avec un suivi du sommeil, un détecteur de chutes et d’accidents de véhicule et un suivi du cycle menstruel. Enfin, l’Apple Watch Series 8 reste un bon investissement aujourd’hui puisqu’elle peut recevoir la mise à jour vers watchOS 10 avec ses nouveautés comme le machine learning et de nouveaux ajouts pour un suivi sportif encore plus complet.

