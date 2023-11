Xiaomi 12 : cet ancien premium est 500 € moins cher qu’à son lancement

L'ancienneté du Xiaomi 12, modèle haut de gamme lancé l'année dernière, nous permet de voir son prix dégringoler, ce qui le rend bien plus recommandable. Aujourd'hui, on peut le trouver à 399 euros au lieu de 899 euros chez Rue du Commerce.

En attendant la sortie du Xiaomi 14, qui a été officiellement présenté fin octobre, autant s’intéresser aux anciennes gloires de la marque qui valent encore le détour. Surtout celles qui affichent aujourd’hui un bon rapport qualité/prix. Pour cela, il faut se tourner vers le Xiaomi 12, prédécesseur du Xiaomi 13. Ce modèle haut de gamme de 2022 est en effet bien moins cher que son successeur, tout en proposant une fiche technique qui vaut largement le détour. La bonne nouvelle, c’est qu’actuellement, le Xiaomi 12 est 500 euros moins cher qu’à son lancement.

Les points essentiels du Xiaomi 12

Un superbe écran AMOLED à 120 Hz

Une fluidité exemplaire

Une charge très rapide

Lancé à 899,90 euros, le Xiaomi 12 est désormais affiché à 399 euros chez Rue du Commerce.

Encore plus performant, le Xiaomi 12 Pro est également disponible en promotion : Rue du Commerce le vend à 499 euros au lieu de 1 099 euros au lancement.

Un écran sublime dans un écrin léger

Au cours de notre test du Xiaomi 12, son design a été, pour nous, l’un de ses grands points forts. Avec un poids plume (180 g) et ses angles arrondis, ce smartphone premium est très agréable à prendre en main. Sa légèreté n’est tout de même pas synonyme de fragilité, et heureusement : sa face avant est en effet protégée par du verre Corning Gorilla Glass Victus. Au dos, on trouve un matériau métallique texture anti-trace de doigt. Petit bémol tout de même pour l’absence de certification IP et pour son côté glissant.

On viendra d’avantage saluer l’écran de ce Xiaomi 12, qui embarque une dalle AMOLED supportant une définition de 2400 x 1080 pixels, pour un ratio 20:9, avec un taux de rafraîchissement maximal de 120 Hz. Un écran sublime et fluide qui couvre en plus 101 % du DCI-P3. Autrement, au dos, on trouve un module photo composé d’un capteur principal de 50 Mpx, d’un ultra grand-angle de 13 Mpx et d’un capteur télémacro de 5 Mpx. De quoi nous régaler si de bonnes conditions lumineuses sont au rendez-vous : les clichés sont beaux et précis. Le Xiaomi 12 a toutefois tendance à se reposer énormément sur ses algorithmes de traitement d’images, ce qui limite le type d’usage possible, d’autant que ce post-processing décide de lui-même ce qui est une bonne ou une mauvaise photo…

Performant… mais bouillant

Dans les entrailles du Xiaomi 12, on retrouve une puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 couplée à 8 Go de RAM LPDDR5 et 256 Go de stockage en UFS 3.1. Une configuration qui promet une fluidité tout simplement exemplaire et des performances de haute volée, y compris en jeu : Call of Duty tourne à 60 FPS avec toutes ses options graphiques poussées au maximum. Cependant, la puissance de cette puce peut avoir des conséquences plutôt inquiétantes. En effet, nous avons remarqué un important problème de chauffe au cours de notre essai. En seulement 5 minutes de jeu, le téléphone devenait très rapidement inconfortable en main.

Enfin, côté autonomie, le Xiaomi 12 est équipé d’une batterie de 4 500 mAh, qui n’offre malheureusement pas une très bonne endurance, et la chauffe n’y est peut-être pas pour rien. Comptez une journée d’utilisation environ avant que le smartphone ne tombe en rade. Le smartphone se rattrape heureusement avec sa charge très rapide à 67 W : lors de notre test, il est parvenu à passer de 28 à 98 % de charge en 30 minutes seulement.

