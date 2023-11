Voici un smartphone premium doté d’un écran 144 Hz pour moins de 300 €

Le Motorola Edge 20 Pro est l'un des rares smartphones à être équipé d'un écran rafraîchi à 144 Hz tout en affichant un prix aussi contenu. Un tarif qui est d'ailleurs en chute libre en ce moment : Rue du commerce le propose en effet à 299 euros au lieu de 649 euros.

À sa sortie en 2021, le Motorola Edge 20 Pro s’est fait grandement remarquer avec un écran OLED de 6,7 pouces, en définition Full HD+, compatible HDR10+ et rafraîchi à 144 Hz. Excusez du peu. Une configuration solide dont il est possible de profiter sans se ruiner, étonnamment, puisque le prix actuel ne dépasse pas les 300 euros actuellement.

Les points forts du Motorola Edge 20 Pro

Un écran OLED de 6,7 pouces 144 Hz + HDR10+

Un combo Snapdragon 870 + 12 Go de RAM

Une bonne autonomie et la charge rapide 30W

D’abord affiché à 649 euros, le Motorola Edge 20 Pro est désormais vendu à 299 euros chez Rue du commerce.

Un écran premium aux nombreuses compatibilités

Tout comme le Edge 20 Lite et le Edge 20 classique qui ont été lancés au même moment, le Motorola Edge 20 Pro intègre un écran qui promet une belle qualité d’image grâce à l’accumulation de caractéristiques premium. On a ainsi droit à une dalle AMOLED Full HD+ de 6,7 pouces compatible HDR10+, soit l’assurance de profiter de couleurs plus vives et réalistes, ainsi que de noirs infinis et de beaux contrastes grâce à l’OLED.

Si vous pensiez que Motorola s’était arrêté là, détrompez-vous : cet écran est aussi rafraîchi à 144 Hz, un taux que l’on retrouve généralement sur des PC gamers. On vous laisse imaginer l’excellente fluidité dans l’affichage qu’offre ce modèle. Autrement, le design global du smartphone n’est pas en reste avec des bords légèrement arrondis qui rappellent ceux de l’iPhone, mais également une belle finesse (seulement 7,9 mm d’épaisseur) qui rend la prise en main plutôt agréable. Les allergiques aux très grands écrans seront toutefois moins emballés.

Des performances honorables

Côté performances, le Motorola Edge 20 Pro peut compter sur une puce Snapdragon 870 couplée à 12 Go de mémoire vive. Une configuration qui devrait permettre de faire tourner n’importe quelle tâche sans accroc, y compris le multitâche et le lancement de jeux gourmands. Côté photo, le Motorola Edge 20 Pro embarque un capteur de 108 mégapixels (qui peut se mesurer au très bon capteur du Xiaomi Mi 10T Pro), un zoom périscopique x5 de 8 mégapixels (toujours stabilisé) ainsi qu’un ultra grand-angle de 16 mégapixels.

Enfin, pour ce qui est de son autonomie, le smartphone se montre plutôt endurant avec sa batterie de 4 500 mAh, qui a en plus l’avantage de se remplir rapidement grâce à sa compatibilité charge rapide jusqu’à 30 W.

Si vous souhaitez découvrir d’autres références de la marque pour les comparer avec le modèle Edge 20 Pro, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones Motorola.

