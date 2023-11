Que diriez-vous de 170 € juste avant le Black Friday ? C’est Fortuneo qui offre

Et si vous profitiez de changer de banque pour vous faire un petit billet dans la poche juste avant le Black Friday ? Fortuneo a pensé à cette éventualité et propose une nouvelle offre de bienvenue avec jusqu'à 170 euros en optant pour une carte premium.

Avec le Black Friday qui arrive à grands pas, vous comptez surement l’argent que vous pourrez dépenser dans les prochains jours. Les banques en ligne le savent et proposent en ce moment des possibilités de se faire un peu d’argent en amont afin de mieux assumer ses achats compulsifs. C’est le cas de Fortuneo qui propose en ce moment une prime de bienvenue allant jusqu’à 170 euros pendant un peu plus d’une semaine.

Que propose un compte chez Fortuneo Banque

Un compte bancaire gratuit avec et sans condition de revenus

Une tenue de compte gratuite

Pas de frais à l’étranger !

Du 9 au 20 novembre, pour une première ouverture de compte bancaire avec demande de carte Gold CB Mastercard, Fortuneo vous verse une prime de bienvenue de 150 euros. N’oubliez pas de saisir le code opération FTN1123.

Une banque en ligne avec du savoir-faire

Fortuneo n’est devenue une banque en ligne qu’à partir de 2009, mais elle conserve son expertise dans les services de bourse en ligne. La partie Banque en ligne tire son savoir-faire du Crédit Mutuel dont elle est une filiale, mais est également sur le front des innovations, notamment sur les nouveaux moyens de paiement sans contact avec un smartphone ou une montre connectée.

Avec plus d’un million d’utilisateurs en France, en Belgique, en Suisse et au Luxembourg, Fortuneo est aujourd’hui au niveau des plus grosses marques comme Boursobank ou Hello Bank. Sachez tout de même que le ticket d’entrée n’est pas gratuit, quand bien même, vous ne payez aucuns frais d’ouverture et de tenue de compte. Il vous sera exigé un dépôt initial de 300 euros si vous avez opté pour une Fosfo Mastercard et de 1800 euros pour la Gold CB Mastercard. Pour cette dernière, il vous faudra d’ailleurs justifier un revenu mensuel d’au moins 1800 euros pour un compte individuel et de 2700 euros pour un compte joint.

Une application avec les bonnes bases, mais classique

L’application de Fortuneo est simple à utiliser et rassemble les bonnes bases de ce que devrait être ce genre d’application, mais on se rend compte qu’elle n’est pas assez approfondie quand on la compare avec la concurrence. Elle continue toutefois de recevoir régulièrement des mises à jour. Vous retrouvez les fonctionnalités basiques : tenue de compte avec les détails des transactions, accès à plusieurs produits bancaires tels que des livrets d’épargne et des crédits, un service de bourse avec les actualités économiques, mais qui mériterait d’être lui aussi plus développé.

Fortuneo Télécharger gratuitement

L’application de Fortuneo vous propose même de créer des cartes bancaires virtuelles valides le temps d’un unique paiement, une fonctionnalité pratique pour sécuriser vos achats en ligne, surtout en cette période de soldes. Nous citions également le paiement sans contact via un appareil connecté, sur ce point, Fortuneo est sur tous les fronts. La néobanque est compatible avec la quasi-totalité des plateformes du moment telles que Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay et même Fitbit Pay et Garmin Pay.

Pour en savoir encore plus, lisez notre avis complet sur ce que vaut Fortuneo Banque en 2023.

Comment s’inscrire et obtenir jusqu’à 170 euros ?

Après avoir rempli le formulaire d’inscription, vous devrez fournir un avis d’imposition pour justifier de vos revenus. Un dépôt initial sera aussi demandé à l’ouverture de votre nouveau compte. Pour bénéficier de l’offre, vous devez vous inscrire avant le 4 décembre 2023 et renseigner le code promo FTN1123. Votre dossier devrait être alors finalisé sous 2 semaines maximum.

Après avoir choisi la carte Gold CB Mastercard, il vous faut effectuer 5 paiements (hors retraits DAB) dans un délai de 90 jours maximum après la souscription effective de la carte pour bénéficier des 160 euros offerts et directement versés sur votre compte Fortuneo. Si vous avez choisi la carte Fosfo, vous recevrez une prime de bienvenue de 70 euros. L’argent est viré sur le compte dans un délai de 30 jours après le cinquième paiement. Vous obtenez également 10 euros supplémentaires pour l’ouverture d’un Livret +

