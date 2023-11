Le Single Day est de retour cette année avec de nombreuses fortes promotions au programme. Pour cela, AliExpress, Cdiscount et Lidl utilisent leurs meilleures cartouches malgré l'arrivée prochaine du Black Friday. Il y a de quoi se faire plaisir, avec des prix très tirés vers le bas, même pour de récentes références.

Quand on pense 11 novembre en France, on pense armistice et jour férié, mais en Chine, on pense « jour des célibataires », ou Single’s Day. C’est Alibaba (plus connu sous le nom d’AliExpress dans l’Hexagone) qui est l’investigateur du Single Day. Cet événement commercial se répand depuis plusieurs années en Occident et est surtout connu pour être un préambule du Black Friday, bien que, force est de constater, il prend de plus en plus d’ampleur avec des promotions toujours plus surprenantes, surtout cette année.

Single Day : les meilleures offres en direct

Pensez à revenir régulièrement si vous n’avez pas trouvé votre bonheur la première fois, nous ajoutons des bons plans au fur et à mesure de l’événement. Vous pourrez également actualiser la page de cet article en cliquant sur ce lien.

Quelles dates pour le Single Day ?

Le Single’s Day, ou Single Day (oui, on sait, les deux ne veulent pas dire la même chose, mais les Français sont nuls en anglais…) commence le samedi 11 novembre dès 9h du matin. Techniquement, l’événement est censé ne durer qu’une seule journée, mais attendez-vous à ce que les différents e-commerçants participants prolongent la durée des promotions jusqu’à concorder avec le lancement de la Black Week, qui aura lieu le vendredi 17 novembre prochain.

Que faut-il savoir avant de faire des achats pour le Single Day ?

La TVA est directement incluse dans les prix, à une exception près. Lorsque le colis vient de Chine et que le montant dépasse 150 euros, à ce moment-là, vous aurez la TVA et les frais de douane à payer à la réception du colis. Mais ne vous en faites pas, AliExpress a beaucoup d’entrepôts européens, notamment en France, et nous privilégions ici les offres nationales pour faire de véritables bonnes affaires, sans surprises à l’arrivée de votre colis. D’ailleurs, le géant chinois n’est pas le seul à participer à l’opération, puisque Cdiscount et Rakuten ont rejoint le mouvement en France.

Les promotions sur les forfaits mobiles sans engagement

Vous avez changé votre smartphone pendant le Single Day ? Alors, n’hésitez pas à aller faire un tour du côté de notre comparateur des meilleurs forfaits mobile sans engagement pour trouver la meilleure offre au meilleur prix.

Pour ne rater aucune offre du Single Day

Pour ne rater aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant si vous voulez vraiment faire de bonnes affaires :

