Google Pixel 8 et 8 Pro : le Single Day casse le prix des nouveaux rois de la photo

Après des semaines d'attente, la gamme des Google Pixel 8 a enfin fait son entrée sur le marché des smartphones et il n'a pas fallu au modèle Pro pour être considéré comme étant l'un des nouveaux rois de la photo aux côtés de l'iPhone 15 Pro Max et du Galaxy S23 Ultra. En ce Single Day, les Pixel 8 et Pixel 8 Pro profitent chacun d'une réduction de 200 euros sur AliExpress pour le plus grand bonheur des photographes en herbe.

Les Google Pixel, en plus d’être d’excellents photophones, étaient souvent considérés comme des smartphones au rapport qualité-prix excellent. Cependant, les Google Pixel 8 ont changé la donne avec des tarifs qui ont explosé, c’est la première fois qu’un modèle Pro est lancé à plus de 1 000 euros. Les amateurs de photographie peuvent toutefois profiter du Single Day pour mettre la main sur le Google Pixel 8 ou le Google Pixel 8 Pro avec une réduction de 200 euros.

Le Google Pixel 8 Pro en quelques points

L’un des meilleurs photophones du marché

Les nouvelles fonctionnalités IA

Un écran très bien calibré

7 ans de mises à jour OS !

Au lieu de 1 099 euros habituellement, le Google Pixel 8 Pro (128 Go) est maintenant disponible en promotion à 899 euros chez AliExpress grâce au code promo FR100. Quant au Google Pixel 8 (128 Go), il est également en promotion à 599 euros au lieu de 799 euros chez le même marchand grâce au code promo FR100. Dans les deux cas, la livraison s’effectue depuis un entrepôt français.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le Google Pixel 8 Pro. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter Le Google Pixel 8 Pro au meilleur prix ?

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le Google Pixel 8. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter Le Google Pixel 8 au meilleur prix ?

Google Pixel 8 Pro : le photophone par excellence

Consacré presque exclusivement à la photographie, le Google Pixel 8 Pro était attendu au tournant sur ses capteurs. On retrouve un capteur principal grand-angle de 50 Mpx (f/1,68), un ultra grand-angle de 48 Mpx (f/1,95) avec un champ de vision de 125,5° et un téléobjectif x5 de 48 Mpx. La firme de Mountain View a notamment annoncé avoir retravaillé le capteur principal afin qu’il capture plus de luminosité et il propose en outre un zoom numérique haute résolution x 30, un autofocus laser et une stabilisation optique et numérique de l’image.

Sur son terrain de prédilection, le Google Pixel 8 Pro est tout simplement bluffant. Rater un cliché avec lui relève de l’exploit, que ce soit le jour, la nuit, avec l’ultra grand-angle, en mode portrait, etc… De plus, on se plaît toujours à utiliser les nouvelles fonctionnalités IA pour retoucher ses prises telles que la Gomme Magique améliorée et le mode Meilleure Prise. Enfin, on a également une Gomme Magique audio qui permet de retoucher la bande audio d’une vidéo en filtrant certains sons.

Les différences entre le Pixel 8 et le Pixel 8 Pro

Alors, faut-il préférer le photophone de pro ou son modèle compact ? Plusieurs éléments expliquent leur écart de 300 euros et une grande partie provient de l’appareil photo, parmi eux, les contrôles Pro, le mode haute résolution, l’encodage AV1, le Video Boost et le mode Vision de Nuit en vidéo sont tous réservés au Pixel 8 Pro. Ce dernier est également plus grand avec une taille de 6,7 pouces contre 6,13 pouces pour le Pixel 8. Idem pour la batterie qui a une capacité de 5 050 mAh et est compatible avec la recharge de 30 W alors que le Pixel 8 embarque une batterie de 4 575 mAh et prend en charge la recharge de 27 W.

Malgré cette différence, leur autonomie est sensiblement proche avec une durée d’environ une journée, voire une journée et demie grand max. Au rang des similitudes, nous avons l’écran AMOLED en format 20:9 et avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, à la seule différence près que celui du Pixel 8 Pro est variable. Enfin, les deux smartphones sont équipés avec un Google Tensor G3 qui accuse un retard certain par rapport à la concurrence et quelques épisodes de chauffe.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur le Google Pixel 8 Pro.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur le Google Pixel 8.

Ne ratez pas les autres bonnes affaires du Single Day

Le Single Day commence le samedi 11 novembre dès 9h du matin. Techniquement, l’événement est censé ne durer qu’une seule journée, mais attendez-vous à ce que les différents e-commerçants participants prolongent la durée des promotions jusqu’à concorder avec le lancement de la Black Week, qui aura lieu le vendredi 17 novembre prochain.

Pour ne rater aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant si vous voulez vraiment faire de bonnes affaires :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Single Day

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.