Le Single Day s’attaque au Google Pixel 7 et devient 400 € moins cher que le prix de base du Pixel 8

Le Single Day et la sortie du Google Pixel 8 ont eu un fort impact sur le prix du Google Pixel 7 si l'on en croit cette promotion. Chez AliExpress, ce smartphone considéré encore comme étant le meilleur photophone de sa tranche de prix voit son prix chuter de 649 euros à seulement 399 euros !

Le Single Day est un aperçu du Black Friday qui lui succède quelques jours après et on peut dire que cet avant-goût est savoureux. Par exemple, les Google Pixel 8 et Pixel 8 Pro sont en promotion durant cet événement mais n’oublions pas le Google Pixel 7 qui descend à un prix jamais vu sur AliExpress. Grâce à l’action combinée d’une réduction et d’un code promo, ce smartphone profite d’une baisse totale de 250 euros, parfait pour les photographes en herbe au budget limité !

Pourquoi on recommande le Google Pixel 7

Le meilleur photophone dans sa tranche de prix

Un écran AMOLED bien calibré

La qualité de Pixel Experience

Au lieu de 649 euros habituellement, le Google Pixel 7 (128 Go) est maintenant disponible en promotion à 399 euros chez AliExpress grâce au code promo FR50. La livraison s’effectue depuis un entrepôt français.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le Google Pixel 7. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter Le Google Pixel 7 au meilleur prix ?

Il n’y a pas meilleur photophone à ce prix

L’intérêt d’avoir un Google Pixel, c’est de profiter de son appareil photo pour ne jamais rater ses clichés, et même lorsque cela arrive, une panoplie de fonctionnalités IA comme la Gomme Magique est mise à disposition pour rattraper le coup. Pour sa configuration photo, le Google Pixel 7 embarque un capteur principal grand-angle de 50 Mpx (f/1,85) et un ultra grand-angle de 12 Mpx (f/2,2), chacun assisté d’un autofocus laser et d’une stabilisation optique qui fonctionne aussi en mode vidéo. Grâce à son algorithme de traitement d’images, le Google Pixel 7 fait mouche à chaque prise.

Pour admirer le résultat, on profite d’une dalle AMOLED en définition Full HD+ (2 400 x 1 080 pixels) avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. C’est un peu dommage de ne pas retrouver un écran de 120 Hz quand des concurrents sur le même segment tarifaire parviennent à le proposer. Enfin, notre test a mesuré un pic de luminosité de 922 cd/m² et une colorimétrie moins brillante avec une couverture de seulement 77 % du spectre DCI-P3, celle-ci est même inférieure à celle du Google Pixel 6.

Un Google Tensor G2 qui ne parvient pas à briller

Le Google Pixel 7 tourne avec un Google Tensor G2, la deuxième génération du SoC maison de Google, assisté ici par 8 Go de RAM LPDDR5. Ce processeur s’en sort parfaitement pour les usages du quotidien et le multitâche, l’OS Pixel Experience est d’ailleurs un vrai régal. Il parvient même à faire tourner les jeux 3D en acceptant quelques compromis sur la qualité des graphismes et avec quelques épisodes de chauffe. Cependant, lorsqu’on le compare avec les concurrents du même segment tarifaire, le Google Pixel 7 n’est pas en bonne position.

En plus de son processeur un peu à la traîne, le Google Pixel 7 peine à convaincre avec sa puissance de recharge. En effet, il faut une heure et demie pour que la batterie de 4 355 mAh récupère l’intégralité de son autonomie. Il parvient toutefois à se rattraper avec une autonomie correcte qui dure d’une journée à une journée et demie, du fait de son format, c’est acceptable. Il est seulement dommage qu’il se fasse surpasser par son prédécesseur, le Google Pixel 6, sur ce critère.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur le Google Pixel 7.

Ne ratez pas les autres bonnes affaires du Single Day

Le Single Day commence le samedi 11 novembre dès 9h du matin. Techniquement, l’événement est censé ne durer qu’une seule journée, mais attendez-vous à ce que les différents e-commerçants participants prolongent la durée des promotions jusqu’à concorder avec le lancement de la Black Week, qui aura lieu le vendredi 17 novembre prochain.

Pour ne rater aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant si vous voulez vraiment faire de bonnes affaires :

